Ерик тен Хаг си намери работа, но не като треньор

Докато Манчестър Юнайтед си търси нов мениджър, един от бившите такива на клуба - Ерик тен Хаг, си намери работа. Нидерландецът подписа с родния си Твенте, където обаче няма да е старши треньор. Вместо това той ще е технически директор на клуба, като ще наследи сегашния такъв от началото на следващия сезон.

За последно Тен Хаг беше наставник на Байер (Леверкузен), откъдето обаче го уволниха през лятото след само няколко мача.

Твенте е клубът на сърцето на 55-годишния специалист. Там навремето започва кариерата му като футболист, а после и там завършва. Също там през 2022 година стартира треньорската му кариера - в отбора до 17 години.