Гордън възхитен от Кейн: Само Меси е имал по-добър сезон, той е вдъхновение за всички ни

Крилото на Англия Антъни Гордън не спести суперлативите си по адрес на капитана Хари Кейн след поредното му отлично представяне на Световното първенство. Според новото попълнение на Барселона най-впечатляващото качество на Кейн не е способността му да бележи, а постоянството, с което го прави.
„Повече ме изненадва неговото постоянство. Всеки може да вкара гол. На това ниво всеки футболист е способен да изпрати топката в мрежата. При Хари обаче отличителното е последователността, с която прави всичко това. Във всеки мач, на всяка тренировка - той е феноменален. Играе на изключително високо ниво“, каза Гордън.
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Гордън дори стигна още по-далеч в похвалите си, сравнявайки сезона на Кейн единствено с постиженията на Лионел Меси.
„Невероятно е, че сме около него. Той е на топ ниво. Има сезон, какъвто само Лионел Меси е имал по-добър. А Меси е най-великият футболист за всички времена. Не е случайност, че Хари е на това ниво. Това е резултат от постоянството и усилията, които влага всеки ден“, подчерта Гордън.
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В заключение английският национал заяви, че присъствието на Кейн в съблекалнята е огромен стимул за целия отбор. „Невероятно е да бъдем около него. Той определено е вдъхновение за всички нас“, завърши Гордън.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google