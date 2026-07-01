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Гордън възхитен от Кейн: Само Меси е имал по-добър сезон, той е вдъхновение за всички ни

  • 1 юли 2026 | 23:45
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Крилото на Англия Антъни Гордън не спести суперлативите си по адрес на капитана Хари Кейн след поредното му отлично представяне на Световното първенство. Според новото попълнение на Барселона най-впечатляващото качество на Кейн не е способността му да бележи, а постоянството, с което го прави.

„Повече ме изненадва неговото постоянство. Всеки може да вкара гол. На това ниво всеки футболист е способен да изпрати топката в мрежата. При Хари обаче отличителното е последователността, с която прави всичко това. Във всеки мач, на всяка тренировка - той е феноменален. Играе на изключително високо ниво“, каза Гордън.

Хари Кейн изпревари Пеле по голове на световни финали
Хари Кейн изпревари Пеле по голове на световни финали

Гордън дори стигна още по-далеч в похвалите си, сравнявайки сезона на Кейн единствено с постиженията на Лионел Меси.

„Невероятно е, че сме около него. Той е на топ ниво. Има сезон, какъвто само Лионел Меси е имал по-добър. А Меси е най-великият футболист за всички времена. Не е случайност, че Хари е на това ниво. Това е резултат от постоянството и усилията, които влага всеки ден“, подчерта Гордън.

Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство
Вездесъщият Хари Кейн отнесе на гърба си Англия до 1/8-финалите на Световното първенство

В заключение английският национал заяви, че присъствието на Кейн в съблекалнята е огромен стимул за целия отбор. „Невероятно е да бъдем около него. Той определено е вдъхновение за всички нас“, завърши Гордън.

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