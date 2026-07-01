Франция свали Аржентина от върха в ранглистата на ФИФА

Националният отбор на Франция вече е на първо място в ранглистата на ФИФА, като изпревари на върха световния шампион Аржентина. Това стана след победата срещу Швеция с 3:0 в 1/16-финалите на Мондиал 2026.

Тимът на Дидие Дешан увеличи актива си с 6.4 точки и вече има сбор от 1916.24, като Аржентина се смъкна на втора позиция с 1907.4.

"Гаучосите" не могат да си върнат първата позиция дори и при победа срещу Кабо Верде в преките елиминации, тъй като ще вземат малко точки заради класирането на съперника, който е на 64-та позиция.

На трето място в момента е европейският шампион Испания с 1879.58 точки, следван от Бразилия с 1804.92 и Мароко с 1788.86.

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Снимки: Imago