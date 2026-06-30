Съставите на Франция и Швеция, Дешан е направил четири промени

Франция се изправя срещу Швеция в европейски сблъсък от 1/16-финалите на Световното първенство.

Дидие Дешан, който пропусна последния мач от груповата фаза заради смъртта на майка си, е направил четири промени от двубоя с Норвегия. Уилям Салиба и Адриен Рабио, които получиха почивка срещу Норвегия, се завръщат сред титулярите на мястото на Максенс Лакроа и Ману Коне. Брадли Баркола е предпочетен пред Дезире Дуе. Отляво на защитата Люка Дин е в стартовия състав, като заменя Тео Ернандес.

La composition des Bleus pour affronter la Suède en 16e de finale 🇫🇷💪



🔜 Coup d’envoi à 23h00 sur M6 et beIN SPORTS 1 📺#FRASWE l #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6uATVI0O3m — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 30, 2026

Финалистът от миналия Мондиал премина през груповата фаза по безапелационен начин, записвайки три победи от три мача. Французите започнаха с 3:1 срещу Сенегал, последвано от рутинно 3:0 над Ирак, за да завършат с разгромното 4:1 срещу Норвегия. С отбелязаните 10 гола Франция е един от най-резултатните отбори в турнира до момента. Килиан Мбапе и Усман Дембеле са в страховита форма, като и двамата вече имат по 4 попадения на сметката си.

Шведите достигнаха до 1/16-финалите като един от най-добрите трети отбори, но показаха, че притежават сериозна атакуваща мощ. Те поставиха нов национален рекорд със 7 гола в груповата фаза след убедителното 5:1 над Тунис, тежката загуба от Нидерландия (1:5) и равенството с Япония (1:1).

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