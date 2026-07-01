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Мбапе е само на един гол зад Меси, но подобри други два рекорда

  • 1 юли 2026 | 02:10
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Килиан Мбапе се изкачи до второто място в класацията на най-добрите реализатори на световни първенства за всички времена.

Френският нападател се разписа два пъти при победата над Швеция с 3:0 над 1/16-финалите. С тези попадения Мбапе вече има 18 гола в 18 мача на световни финали. По този показател той изпревари германеца Мирослав Клозе и вече изостава единствено от Лионел Меси. Аржентинецът е лидер с 19 гола в 29 изиграни срещи.

От началото на турнира Мбапе е вкарал 6 гола и се изравни с Меси на върха в листата на стрелците. На сметката си лидерът на "петлите" има и 2 асистенции.

Мбапе е автор на 10 гола в елиминациите на световни първенства, изпреварвайки бразилците Роналдо и Леонидас, които до днес деляха първата позиция с него с по 8 попадения във фазата на директно отстраняване.

Нападателят на "петлите" може да се гордее и с друго постижение. Той е вкарвал поне по два гола в 7 мача на световни първенства - нещо, койето никой друг не е правил.

Майкъл Олисе пък е лидер по асистенции на Мондиал 2026 с 5 завършващи подавания. След него с 4 е бразилецът Бруно Гимараеш.

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Снимки: Gettyimages

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