Чуамени: Потенциалът ни в атака е рядкост в историята на футбола

Халфът на Франция Орелиан Чуамени бе доволен от победата над Швеция, но имаше и критики към представянето на тима. Според него "петлите" може да започват по-добре мачовете си, тъй като в началото на двубоя скандинавците бяха по-активни.

"От началото знаем на какво сме способни. Когато играем, така че да показваме силните си страни, сме способни на големи неща. Но все още има стъпки, които трябва да извървим. Ще си починем и ще се подготвим за следващия мач", заяви той веднага след мача.

🇫🇷🎙️ Aurélien Tchouaméni : "On est capable de faire de grandes choses"#beINFWC2026 pic.twitter.com/QRBtNjbuJP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 30, 2026

"Можем да се представяме по-добре по отношение на начина, по който стартираме мачове. Съперниците ни излизат с много енергия и се опитват да ни създадат проблеми. Ние успяваме да останем спокойни. Когато сме ефективни, можем да печелим мачове. Когато гледам към потенциала ни в атака - това е рядкост в историята на футбола. Удоволствие е да ги наблюдаваш как играят", каза още Чуамени.

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Снимки: Imago