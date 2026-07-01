Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Дуото Мбапе – Дембеле с постижение за историята

Дуото Мбапе – Дембеле с постижение за историята

  • 1 юли 2026 | 02:33
  • 318
  • 0

Нападателите на Франция Килиан Мбапе и Усман Дембеле поставиха нов рекорд на световни първенства, който не беше подобряван от 60 години.

Постижението стана факт по време на 1/16-финалния мач от Мондиал 2026 срещу Швеция, когато Мбапе се разписа след асистенция на Дембеле. Това беше шестият гол, който двамата си изработват заедно на световни финали. Това е най-добрият резултат от 1966 г. насам, откакто се води подобна статистика.

Предишният рекорд се държеше от две двойки с по пет съвместни гола: поляците Анджей Шармах и Гжегож Лято, както и германците Мирослав Клозе и Михаел Балак.

На Мондиал 2026 Мбапе вече има 6 отбелязани гола, докато Дембеле е вкарал 4 попадения.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Емерс Фае: В такива мачове изходът се определя от малките детайли

Емерс Фае: В такива мачове изходът се определя от малките детайли

  • 30 юни 2026 | 23:38
  • 434
  • 0
Солбакен: Още не мислим за Бразилия

Солбакен: Още не мислим за Бразилия

  • 30 юни 2026 | 23:31
  • 388
  • 0
Холанд: Бях твърде уморен за продължения

Холанд: Бях твърде уморен за продължения

  • 30 юни 2026 | 23:26
  • 946
  • 3
Стефан де Фрай подписа с Панатинайкос

Стефан де Фрай подписа с Панатинайкос

  • 30 юни 2026 | 23:18
  • 715
  • 1
Марсилия уволни Хабиб Бей

Марсилия уволни Хабиб Бей

  • 30 юни 2026 | 23:09
  • 810
  • 2
Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

  • 1 юли 2026 | 01:53
  • 18355
  • 176
Виж всички

Водещи Новини

Мексико - Еквадор, началото е отложено

Мексико - Еквадор, началото е отложено

  • 1 юли 2026 | 03:45
  • 2317
  • 8
Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

  • 1 юли 2026 | 01:53
  • 18355
  • 176
Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия

Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия

  • 30 юни 2026 | 21:58
  • 26057
  • 90
ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

  • 1 юли 2026 | 01:45
  • 1763
  • 7
Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"

Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"

  • 30 юни 2026 | 21:02
  • 60523
  • 258
Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

  • 30 юни 2026 | 22:20
  • 43134
  • 38