Дуото Мбапе – Дембеле с постижение за историята

Нападателите на Франция Килиан Мбапе и Усман Дембеле поставиха нов рекорд на световни първенства, който не беше подобряван от 60 години.

Постижението стана факт по време на 1/16-финалния мач от Мондиал 2026 срещу Швеция, когато Мбапе се разписа след асистенция на Дембеле. Това беше шестият гол, който двамата си изработват заедно на световни финали. Това е най-добрият резултат от 1966 г. насам, откакто се води подобна статистика.

Kylian Mbappé and Ousmane Dembélé make World Cup HISTORY!



Their sixth goal combination at a World Cup is the most ever recorded by a duo since 1966, surpassing two iconic pairings:



🇫🇷 Mbappé & Dembélé - 6 🆕

🇵🇱 Szarmach & Lato - 5

🇩🇪 Klose & Ballack - 5



The greatest World Cup… pic.twitter.com/0cee8UXyff — Squawka (@Squawka) June 30, 2026

Предишният рекорд се държеше от две двойки с по пет съвместни гола: поляците Анджей Шармах и Гжегож Лято, както и германците Мирослав Клозе и Михаел Балак.

На Мондиал 2026 Мбапе вече има 6 отбелязани гола, докато Дембеле е вкарал 4 попадения.

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Снимки: Gettyimages