Дуото Мбапе – Дембеле с постижение за историята

Нападателите на Франция Килиан Мбапе и Усман Дембеле поставиха нов рекорд на световни първенства, който не беше подобряван от 60 години.
Постижението стана факт по време на 1/16-финалния мач от Мондиал 2026 срещу Швеция, когато Мбапе се разписа след асистенция на Дембеле. Това беше шестият гол, който двамата си изработват заедно на световни финали. Това е най-добрият резултат от 1966 г. насам, откакто се води подобна статистика.
Предишният рекорд се държеше от две двойки с по пет съвместни гола: поляците Анджей Шармах и Гжегож Лято, както и германците Мирослав Клозе и Михаел Балак.
На Мондиал 2026 Мбапе вече има 6 отбелязани гола, докато Дембеле е вкарал 4 попадения.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages