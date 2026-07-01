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Франция постави голов рекорд на световни първенства

  • 1 юли 2026 | 03:27
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Франция се превърна в първия тим в историята, който отбелязва три или повече гола в пет поредни мача на световни финали. Тази вечер "петлите" разгромиха Швеция с 3:0 в мач от 1/16-финалите на Мондиал 2026. Преди това тимът на Дидие Дешан спечели срещу Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегия (4:1). Серията включва и финала на Мондиал 2022, в който Франция отстъпи на Аржентина след 3:3 в редовното време и 2:4 при изпълнението на дузпи.

На осминафиналите на Световно първенство французите ще се изправят срещу отбора на Парагвай. Срещата е насрочена за неделя, 5 юли.

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Снимки: Gettyimages

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