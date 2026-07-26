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Джеко все още няма да спира с футбола

  • 26 юли 2026 | 16:04
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Джеко все още няма да спира с футбола

Един Джеко ще подпише нов едногодишен договор с Шалке 04, за да помогне на клуба от Гелзенкирхен да остане в Първа Бундеслига, съобщават германските медии в неделя.

40-годишният Джеко пристигна във втородивизионния клуб през януари от италианския Фиорентина и помогна на "сините" да се завърнат в елита с реализираните шест гола.

Шалке 04 стартира подготовка за новия сезон, бъдещето на Джеко остава неясно
Шалке 04 стартира подготовка за новия сезон, бъдещето на Джеко остава неясно

Той игра за Босна и Херцеговина на Световното първенство в Северна Америка и остави бъдещето си отворено.

Все още няма официално потвърждение за контракта на ветерана, но треньорът на Шалке Мирон Муслич беше цитиран да казва, че "ще дойдат играчи с характер".

Джеко спечели титлата в Бундеслигата с Волфсбург през пролетта на 2009 година и стана голмайстор в първенството един сезон след това. В кариерата си е играл и за Манчестър Сити, Рома, Интер Милано и Фенербахче.

Един Джеко: Не мислех, че ще играя на 40 години
Един Джеко: Не мислех, че ще играя на 40 години

Изкаралият три поредни кампании във втора дивизия Шалке 04 вече подписа с бившия германски национал Робин Госенс.

Новият сезон за отбора от Гелзенкирхен започва с мач за купата на Германия срещу четвъртодивизионния Халешер ФК на 24 август. Първият двубой за Шалке от шампионата е шест дни по-късно срещу Аугсбург.

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