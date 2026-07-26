Джеко все още няма да спира с футбола

Един Джеко ще подпише нов едногодишен договор с Шалке 04, за да помогне на клуба от Гелзенкирхен да остане в Първа Бундеслига, съобщават германските медии в неделя.

40-годишният Джеко пристигна във втородивизионния клуб през януари от италианския Фиорентина и помогна на "сините" да се завърнат в елита с реализираните шест гола.

Шалке 04 стартира подготовка за новия сезон, бъдещето на Джеко остава неясно

Той игра за Босна и Херцеговина на Световното първенство в Северна Америка и остави бъдещето си отворено.

Все още няма официално потвърждение за контракта на ветерана, но треньорът на Шалке Мирон Муслич беше цитиран да казва, че "ще дойдат играчи с характер".

Джеко спечели титлата в Бундеслигата с Волфсбург през пролетта на 2009 година и стана голмайстор в първенството един сезон след това. В кариерата си е играл и за Манчестър Сити, Рома, Интер Милано и Фенербахче.

Един Джеко: Не мислех, че ще играя на 40 години

Изкаралият три поредни кампании във втора дивизия Шалке 04 вече подписа с бившия германски национал Робин Госенс.

Новият сезон за отбора от Гелзенкирхен започва с мач за купата на Германия срещу четвъртодивизионния Халешер ФК на 24 август. Първият двубой за Шалке от шампионата е шест дни по-късно срещу Аугсбург.

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