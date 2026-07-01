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  3. Рекорд: 5 милиона фенове са присъствали на мачовете от Мондиал 2026

Рекорд: 5 милиона фенове са присъствали на мачовете от Мондиал 2026

  • 1 юли 2026 | 03:21
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Президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че Световното първенство официално е преминало границата от 5 милиона зрители на живо.

„Този крайъгълен камък принадлежи на невероятните привърженици“, сподели Инфантино в социалните мрежи, след двубоя между Франция и Швеция, в който рекордът стана факт.

Инфантино благодари на феновете, че доказват как красивата игра обединява цялото земно кълбо.

Турнирът в САЩ, Канада и Мексико е най-посещаваният в историята на футбола. Само груповата фаза привлече 4,6 милиона души по трибуните. Предишният рекорд беше от 1994 година, когато двубоите в САЩ бяха посетени на живо от 3,58 милиона фенове.

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