Барса обяви официално: Кристенсен остава в клуба за още два сезона

Барселона потвърди продължаването на договора на датския защитник, както по-рано съобщи „Мундо Депортиво“.

Днес от каталунския клуб обявиха, че Андреас Кристенсен е подновил договора си с клуба, удължавайки го с още два сезона. Клубът и играчът ще формализират споразумението публично на по-късен етап със специална церемония в офисите на стадиона, както се посочва в официалното съобщение.

✅ 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐉𝐀𝐋𝐍𝐈𝐄: Andreas Christensen przedłużył umowę z FC Barceloną do 30 czerwca 2028 roku. [@FCBarcelona] 📝🔏#FCB 🔵🔴 pic.twitter.com/ajU4WoNoqm — BarcaInfo (@_BarcaInfo) July 1, 2026

Защитникът, който се ползва с пълното доверие на треньора Ханзи Флик заради своята надеждност в отбрана и универсалност да играе както като централен бранител, така и като опорен халф, ще допринесе за намаляването на общата маса на заплатите в отбора за сезон 2026/27. Споразумението е за два сезона, но и двете страни си запазват правото да прекратят втората година след края на първата.

Кристенсен е имал и други, по-изгодни в икономическо отношение предложения, както от европейски отбори, така и от Саудитска Арабия. Въпреки това, неговото намерение от самото начало е било да остане свързан с Барселона. Както футболистът, така и семейството му се чувстват отлично в клуба и в града и са искали да продължат престоя си в Барса. Поради тази причина той не се е поколебал да направи известни компромиси със заплатата си. От своя страна, клубът също е оценил високо усилията, които Кристенсен е положил, не само отхвърляйки по-добри оферти, но и доказвайки се като отдаден на отбора играч, когато обстоятелствата са го изисквали.

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