Атлетико се похвали с новия си испански национал

Атлетико Мадрид официално обяви трансфера на Алехандро Грималдо, когото привлича от Байер (Леверкузен) срещу 20 милиона евро с бонусите. Испанският национал е подписал договор с “дюшекчиите” до 2030 година.

Грималдо прекара последните три сезона в Леверкузен, като беше с основен принос за спечелената титла в Бундеслига, Купата на Германия и Суперкупата на страната през 2024 година. Той е записал 145 мача с 30 гола и 45 асистенции за “аспирините”, които го взеха от Бенфика като свободен агент.

Грималдо е част от национални отбор на Испания за Мондиал 2026, но и в трите мача на "Ла Фурия Роха" до момента остана неизползвана резерва, тъй като титуляр на тази позиция е Марк Кукурея.

Универсалният футболист, който през септември ще навърши 31 години, се завръща в родината си, но едва сега ще дебютира в Ла Лига, тъй като има само мачове за втория отбор на Барселона. Валенсианецът е първото ново попълнение на “дюшекчиите” за това лято.

¡Bienvenido, Grimaldo! 🤩



Acuerdo con el Bayer Leverkusen para el traspaso del internacional español, quien firma por nuestro club hasta 2030.



ℹ️ https://t.co/dpuADB9H6y pic.twitter.com/TCcxyW2WD4 — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2026

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