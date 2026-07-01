Барса показа титулярния екип за новия сезон

Испанският гранд Барселона официално представи домакинския екип, с който отборът ще се състезава през сезон 2026/27.

„Фланелката запазва емблематичните сини и тъмночервени ивици, а цветовата гама придава движение и дълбочина на естетиката, която е вкоренена в идентичността на „блаугранас“. Освен това имената и номерата на играчите са изписани с нов шрифт“, се казва в информацията, публикувана на официалния сайт на клуба.

Blaugrana heartbeat represents the energy that connects players, fans, and the club. It is what we share beyond results: a passion that drives us, unites us, and inspires us to keep moving forward. A heartbeat passed down from generation to generation, becoming visible every time… pic.twitter.com/QpkKYyO05d — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2026

От Барса допълват, че фланелките са изработени с технология, която оптимизира вентилацията и подобрява спортните характеристики, осигурявайки по-голям комфорт и усещане за лекота по време на мачовете.

Новите екипи на Барселона бяха представени в музея за съвременно изкуство в града.

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