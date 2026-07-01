Барса показа титулярния екип за новия сезон

Испанският гранд Барселона официално представи домакинския екип, с който отборът ще се състезава през сезон 2026/27.
„Фланелката запазва емблематичните сини и тъмночервени ивици, а цветовата гама придава движение и дълбочина на естетиката, която е вкоренена в идентичността на „блаугранас“. Освен това имената и номерата на играчите са изписани с нов шрифт“, се казва в информацията, публикувана на официалния сайт на клуба.
От Барса допълват, че фланелките са изработени с технология, която оптимизира вентилацията и подобрява спортните характеристики, осигурявайки по-голям комфорт и усещане за лекота по време на мачовете.
Новите екипи на Барселона бяха представени в музея за съвременно изкуство в града.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google