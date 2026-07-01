Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Франция - Швеция
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барса показа титулярния екип за новия сезон

Барса показа титулярния екип за новия сезон

  • 1 юли 2026 | 00:04
  • 779
  • 0
Барса показа титулярния екип за новия сезон

Испанският гранд Барселона официално представи домакинския екип, с който отборът ще се състезава през сезон 2026/27.

„Фланелката запазва емблематичните сини и тъмночервени ивици, а цветовата гама придава движение и дълбочина на естетиката, която е вкоренена в идентичността на „блаугранас“. Освен това имената и номерата на играчите са изписани с нов шрифт“, се казва в информацията, публикувана на официалния сайт на клуба.

От Барса допълват, че фланелките са изработени с технология, която оптимизира вентилацията и подобрява спортните характеристики, осигурявайки по-голям комфорт и усещане за лекота по време на мачовете.

Новите екипи на Барселона бяха представени в музея за съвременно изкуство в града.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Емерс Фае: В такива мачове изходът се определя от малките детайли

Емерс Фае: В такива мачове изходът се определя от малките детайли

  • 30 юни 2026 | 23:38
  • 271
  • 0
Солбакен: Още не мислим за Бразилия

Солбакен: Още не мислим за Бразилия

  • 30 юни 2026 | 23:31
  • 248
  • 0
Холанд: Бях твърде уморен за продължения

Холанд: Бях твърде уморен за продължения

  • 30 юни 2026 | 23:26
  • 655
  • 3
Стефан де Фрай подписа с Панатинайкос

Стефан де Фрай подписа с Панатинайкос

  • 30 юни 2026 | 23:18
  • 540
  • 1
Марсилия уволни Хабиб Бей

Марсилия уволни Хабиб Бей

  • 30 юни 2026 | 23:09
  • 609
  • 2
Франция 1:0 Швеция (гледайте на живо)

Франция 1:0 Швеция (гледайте на живо)

  • 1 юли 2026 | 01:04
  • 7391
  • 80
Виж всички

Водещи Новини

Франция 1:0 Швеция (гледайте на живо)

Франция 1:0 Швеция (гледайте на живо)

  • 1 юли 2026 | 01:04
  • 7391
  • 80
Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия

Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия

  • 30 юни 2026 | 21:58
  • 23837
  • 85
Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"

Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"

  • 30 юни 2026 | 21:02
  • 58108
  • 254
Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

  • 30 юни 2026 | 22:20
  • 40732
  • 33
Веласкес: Определено подписваме с добри момчета, подхождаме към Борац с уважение

Веласкес: Определено подписваме с добри момчета, подхождаме към Борац с уважение

  • 30 юни 2026 | 21:23
  • 13614
  • 9
Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 33086
  • 109