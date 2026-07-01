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Официално: Интер удължи договора на Мхитарян

  • 1 юли 2026 | 15:34
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Интер официално потвърди, че 37-годишният халф Хенрих Мхитарян е удължил договора си с клуба до края на сезон 2026/2027. Контрактът на арменеца изтече на 30 юни, но му беше предложена възможността да го поднови - опция, която той прие.

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Мхитарян ще получава основна заплата от около 2 млн. евро през следващия сезон в миланския гранд. Това е значително намаление спрямо основното възнаграждение от 3.8 млн. евро, които се смята, че бившият полузащитник на Арсенал и Манчестър Юнайтед е получавал по предишния си договор.

Ветеранът участва в 39 мача за Интер във всички турнири през сезон 2025/2026, като се отличи с 4 гола и 3 асистенции.

„Нерадзурите“ вече обявиха и напускането на четирима други футболисти с изтичащи договори, а именно Ян Зомер, Стефан Де Фрай, Франческо Ачерби и Матео Дармиан.

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