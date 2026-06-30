Шок в Италия: разследват звезда на Интер за детска проституция

Защитникът на Интер Алесандро Бастони е разследван от прокуратурата в Милано в рамките на дело за детска проституция, пише "Гадзета дело спорт". За италианския национал, който днес е получил призовка, се предполага, че е имал връзка със 17-годишно момиче и затова ще бъде разпитан през следващите дни. Името му е свързано с разследването на „агенция за ескорт“ – компания от Чинизело Балсамо, която според обвиненията е организирала „ол инклузив“ вечери и партита за ВИП клиенти, предимно футболисти.
Именно Бастони е първият разследван играч. Хипотезата за престъпление произтича от факта, че той е имал връзка с момиче, което по време на събитията е било на 17 години. Случаят обаче трябва да бъде изяснен, тъй като момичето, разпитано като свидетел, е заявило, че между тях не е имало никакъв контакт. Въпреки това в документите по разследването има следи от тази среща. Един от служителите на въпросната агенция „Ма.Де“ е свързал защитника с непълнолетната, както става ясно от чатовете. Един от тях е от юни 2020 г. Освен уведомлението за гаранция за Бастони, финансовата гвардия е връчила призовки за предоставяне на информация и на други трима футболисти, които не са разследвани, а са призовани единствено като свидетели: Даниел Малдини, Рикардо Калафиори и Кевин Бонифаци. Разследването, водено от прокурорите Бруна Албертини и Розария Станяро, цели да възстанови схемата, организирана от агенцията.
Снимки: Gettyimages