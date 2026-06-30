Шок в Италия: разследват звезда на Интер за детска проституция

Защитникът на Интер Алесандро Бастони е разследван от прокуратурата в Милано в рамките на дело за детска проституция, пише "Гадзета дело спорт". За италианския национал, който днес е получил призовка, се предполага, че е имал връзка със 17-годишно момиче и затова ще бъде разпитан през следващите дни. Името му е свързано с разследването на „агенция за ескорт“ – компания от Чинизело Балсамо, която според обвиненията е организирала „ол инклузив“ вечери и партита за ВИП клиенти, предимно футболисти.

Именно Бастони е първият разследван играч. Хипотезата за престъпление произтича от факта, че той е имал връзка с момиче, което по време на събитията е било на 17 години. Случаят обаче трябва да бъде изяснен, тъй като момичето, разпитано като свидетел, е заявило, че между тях не е имало никакъв контакт. Въпреки това в документите по разследването има следи от тази среща. Един от служителите на въпросната агенция „Ма.Де“ е свързал защитника с непълнолетната, както става ясно от чатовете. Един от тях е от юни 2020 г. Освен уведомлението за гаранция за Бастони, финансовата гвардия е връчила призовки за предоставяне на информация и на други трима футболисти, които не са разследвани, а са призовани единствено като свидетели: Даниел Малдини, Рикардо Калафиори и Кевин Бонифаци. Разследването, водено от прокурорите Бруна Албертини и Розария Станяро, цели да възстанови схемата, организирана от агенцията.

‼️ | Alessandro Bastoni, 27, Inter and national team defender, is under investigation for child prostitution by the Milan prosecutor’s office. He received the notice of investigation (avviso di garanzia) today, June 30, and will be questioned in the coming days. His name is tied… pic.twitter.com/lAkAm22v6y — Juventus News Live (@juvenewslive) June 30, 2026

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Снимки: Gettyimages