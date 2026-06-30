Интер се раздели с четирима от ветераните си

От Интер официално се разделиха с повечето от ветераните в своя състав, на които договорите им изтичат днес. Става въпрос за титулярния вратар Ян Зомер и тримата защитници Франческо Ачерби, Стефан де Фрай и Матео Дармиан. Така нови контракти ще получат само двама от играчите, чиито споразумения са до днес, а именно третият страж Рафаеле Ди Дженаро и халфът Хенрих Мхитарян, който ще преподпише само за още един сезон при заплата от 2 млн. евро.

37-годишният Зомер прекара три сезона в Интер, с който спечели две титли в Серия "А" и по веднъж Купата и Суперкупата на Италия. Швейцарецът записа общо 139 мача, в които се отчете с 66 сухи мрежи и допусна 120 гола.

🏃‍♂️ 139 Appearances

🧤 66 Clean Sheets

🏆 4 Trophies

And every page we've written together will forever be part of our story ✍️



👉 https://t.co/r4jMIrjFFo pic.twitter.com/mkW2CJ3zVe — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) June 30, 2026

38-годишният Ачерби носи екипа на Интер през последните четири кампании, в които си осигури шест трофея с отбора: по два пъти Скудетото, Купата на Италия и суперкупата на страната. През това време бившият италиански национал изигра за “нерадзурите” 148 двубоя с пет гола и пет асистенции.

🏃‍♂️ 148 Appearances

⚽️ 5 Goals

🏆 6 Trophies

And those moments forever etched in our hearts 🫀



👉 https://t.co/EoLKC9wzub pic.twitter.com/trkJSHDsGm — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) June 30, 2026

34-годишният Де Фрай пристигна на “Джузепе Меаца” през лятото на 2018-а. Оттогава насам нидерландецът триумфира с девет трофея като играч на миланския гранд, вдигайки по три пъти трофея в Серия "А", Купата и Суперкупата на Италия. Също така той се отчете с 296 мача, 13 попадения и 8 голови паса. Предполага се, че следващият негов клуб ще бъде гръцкият Панатинайкос.

🏃‍♂️ 296 Appearances

⚽️ 13 Goals

🏆 9 Trophies

End of an eight-year story, built day by day 👣



👉 https://t.co/TwahnhhN53 pic.twitter.com/2h3BJ1wcxr — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) June 30, 2026

36-годишният Дармиан беше част от Интер през последните шест сезона, така че трофеите му с клуба са същите като тези на Де Фрай. Освен това бившият италиански национал записа 218 срещи за “Змията”, в които отбеляза 13 гола и направи 13 асистенции.

🏃‍♂️ 218 Appearances

⚽️ 13 Goals

🏆 9 Trophies

A shared journey, filled with memories to cherish 🔏



👉 https://t.co/s0PJEFkItw pic.twitter.com/jRByXRCOaD — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) June 30, 2026

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