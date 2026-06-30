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Интер се раздели с четирима от ветераните си

  • 30 юни 2026 | 15:38
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Интер се раздели с четирима от ветераните си

От Интер официално се разделиха с повечето от ветераните в своя състав, на които договорите им изтичат днес. Става въпрос за титулярния вратар Ян Зомер и тримата защитници Франческо Ачерби, Стефан де Фрай и Матео Дармиан. Така нови контракти ще получат само двама от играчите, чиито споразумения са до днес, а именно третият страж Рафаеле Ди Дженаро и халфът Хенрих Мхитарян, който ще преподпише само за още един сезон при заплата от 2 млн. евро.

37-годишният Зомер прекара три сезона в Интер, с който спечели две титли в Серия "А" и по веднъж Купата и Суперкупата на Италия. Швейцарецът записа общо 139 мача, в които се отчете с 66 сухи мрежи и допусна 120 гола.

38-годишният Ачерби носи екипа на Интер през последните четири кампании, в които си осигури шест трофея с отбора: по два пъти Скудетото, Купата на Италия и суперкупата на страната. През това време бившият италиански национал изигра за “нерадзурите” 148 двубоя с пет гола и пет асистенции.

34-годишният Де Фрай пристигна на “Джузепе Меаца” през лятото на 2018-а. Оттогава насам нидерландецът триумфира с девет трофея като играч на миланския гранд, вдигайки по три пъти трофея в Серия "А", Купата и Суперкупата на Италия. Също така той се отчете с 296 мача, 13 попадения и 8 голови паса. Предполага се, че следващият негов клуб ще бъде гръцкият Панатинайкос.

36-годишният Дармиан беше част от Интер през последните шест сезона, така че трофеите му с клуба са същите като тези на Де Фрай. Освен това бившият италиански национал записа 218 срещи за “Змията”, в които отбеляза 13 гола и направи 13 асистенции.

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