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  3. Интер уреди вратар на Лацио и ще вдигне офертата си към Аталанта

Интер уреди вратар на Лацио и ще вдигне офертата си към Аталанта

  • 18 юни 2026 | 14:51
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Интер уреди вратар на Лацио и ще вдигне офертата си към Аталанта

От Интер уредиха едно лятно попълнение и работят върху привличането на друг играч, съобщават в Италия.

Италианският шампион се е договор с Лацио относно трансфера на вратаря Иван Проведел, който ще пристигне на „Джузепе Меаца“ за 3 млн. евро. Неговият договор пък ще бъде за общо три години. Очаква се 32-годишният италианец да бъде втори избор на Кристиан Киву за вратарския пост след Хосеп Мартинес, който през новия сезон ще бъде повишен от резерва в титуляр след напускането на Ян Зомер.

Междувременно, Интер е подготвил нова оферта за халф-бека Марко Палестра, като с включените бонуси тя достига 50 млн. евро, колкото е поставената цена на 21-годишния играч. Така се очаква в началото на следващата седмица да се стигне до споразумение за новоизлюпения италиански национал. От своя страна, той се е договорил с „нерадзурите“ за петгодишен договор при заплата от 3 млн. евро на сезон.

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Снимки: Gettyimages

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