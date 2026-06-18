Интер уреди вратар на Лацио и ще вдигне офертата си към Аталанта

От Интер уредиха едно лятно попълнение и работят върху привличането на друг играч, съобщават в Италия.
Италианският шампион се е договор с Лацио относно трансфера на вратаря Иван Проведел, който ще пристигне на „Джузепе Меаца“ за 3 млн. евро. Неговият договор пък ще бъде за общо три години. Очаква се 32-годишният италианец да бъде втори избор на Кристиан Киву за вратарския пост след Хосеп Мартинес, който през новия сезон ще бъде повишен от резерва в титуляр след напускането на Ян Зомер.
Междувременно, Интер е подготвил нова оферта за халф-бека Марко Палестра, като с включените бонуси тя достига 50 млн. евро, колкото е поставената цена на 21-годишния играч. Така се очаква в началото на следващата седмица да се стигне до споразумение за новоизлюпения италиански национал. От своя страна, той се е договорил с „нерадзурите“ за петгодишен договор при заплата от 3 млн. евро на сезон.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages