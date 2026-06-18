Интер уреди вратар на Лацио и ще вдигне офертата си към Аталанта

От Интер уредиха едно лятно попълнение и работят върху привличането на друг играч, съобщават в Италия.

Италианският шампион се е договор с Лацио относно трансфера на вратаря Иван Проведел, който ще пристигне на „Джузепе Меаца“ за 3 млн. евро. Неговият договор пък ще бъде за общо три години. Очаква се 32-годишният италианец да бъде втори избор на Кристиан Киву за вратарския пост след Хосеп Мартинес, който през новия сезон ще бъде повишен от резерва в титуляр след напускането на Ян Зомер.

🚨 Inter agree deal to sign Ivan Provedel as new goalkeeper from Lazio for €3m ⚫️🔵



Provedel signs a three year deal and joins as backup for the Spanish goalkeeper Josep Martinez — starting next season. 🧤🇮🇹 pic.twitter.com/MOQgSrlfUf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

Междувременно, Интер е подготвил нова оферта за халф-бека Марко Палестра, като с включените бонуси тя достига 50 млн. евро, колкото е поставената цена на 21-годишния играч. Така се очаква в началото на следващата седмица да се стигне до споразумение за новоизлюпения италиански национал. От своя страна, той се е договорил с „нерадзурите“ за петгодишен договор при заплата от 3 млн. евро на сезон.

🚨⚫️🔵 Inter have sent official bid to Atalanta for Marco Palestra: €45m fixed fee plus €5m add-ons.



The agreement on personal terms, done and sealed with Palestra pushing to join Inter.



More round of talks needed to get the deal done but Inter confident, player too. 🔛 pic.twitter.com/2DjTYYPS3s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

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Снимки: Gettyimages