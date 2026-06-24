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Челси извади 60 милиона и уреди голямата трансферна цел на Интер

  • 24 юни 2026 | 12:39
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Челси извади 60 милиона и уреди голямата трансферна цел на Интер

Челси осъществи първия си трансферен удар през това лято, след като уреди един от най-големите таланти в италианския футбол, съобщават водещите трансферни експерти на Апенините. Става въпрос за 21-годишния десен халф бек на Аталанта Марко Палестра.

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Смята се, че общата стойност на трансфера е 60 млн. евро плюс 10% от следващата продажба на играча. Самият италиански национал ще подпише договор за 6 години при заплата от 5 млн. евро на сезон, като вече са предвидени медицинските му прегледи в Лондон.

Любопитното е, че Палестра беше голямата трансферна цел на Интер, с който се беше разбрал за контракт до 2031-ва при годишно възнаграждение от около 3 млн. евро. “Нерадзурите” също така бяха близо до споразумение с Аталанта на стойност 45+5 млн. евро, но Челси се намеси в последния момент и успя да постигне светкавична сделка с бергамаските.

Младият талант прекара миналия сезон под наем в Каляри, за който записа 37 мача с един гол и четири асистенции. Той дори беше провъзгласен за най-добър защитник в Серия "А" през кампанията. Сега именно Палестра ще бъде първото ново попълнение на Чаби Алонсо като мениджър на Челси.

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Снимки: Gettyimages

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