Челси извади 60 милиона и уреди голямата трансферна цел на Интер

Челси осъществи първия си трансферен удар през това лято, след като уреди един от най-големите таланти в италианския футбол, съобщават водещите трансферни експерти на Апенините. Става въпрос за 21-годишния десен халф бек на Аталанта Марко Палестра.

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Смята се, че общата стойност на трансфера е 60 млн. евро плюс 10% от следващата продажба на играча. Самият италиански национал ще подпише договор за 6 години при заплата от 5 млн. евро на сезон, като вече са предвидени медицинските му прегледи в Лондон.

🚨🚨 Chelsea are paying €57M + €3M in bonuses to Atalanta for Marco Palestra, and a 10% sell on clause. #Inter offered €45M + €5M to Atalanta for Palestra. The contract offer was a 5 year deal worth €2.5M a year.



Chelsea offered DOUBLE than #Inter to the player, 5 year… pic.twitter.com/jNbL6Y4bTF — Inter Xtra (@Inter_Xtra) June 24, 2026

Любопитното е, че Палестра беше голямата трансферна цел на Интер, с който се беше разбрал за контракт до 2031-ва при годишно възнаграждение от около 3 млн. евро. “Нерадзурите” също така бяха близо до споразумение с Аталанта на стойност 45+5 млн. евро, но Челси се намеси в последния момент и успя да постигне светкавична сделка с бергамаските.

Младият талант прекара миналия сезон под наем в Каляри, за който записа 37 мача с един гол и четири асистенции. Той дори беше провъзгласен за най-добър защитник в Серия "А" през кампанията. Сега именно Палестра ще бъде първото ново попълнение на Чаби Алонсо като мениджър на Челси.

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Снимки: Gettyimages