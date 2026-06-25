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Интер ще предложи нов договор на Димарко

  • 25 юни 2026 | 16:51
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Интер ще предложи нов договор на Димарко

Интер планира да продължи договора на защитника Федерико Димарко, според журналиста Николо Шира.

Дългогодишен защитник на Интер ще заиграе в гръцки гранд
Дългогодишен защитник на Интер ще заиграе в гръцки гранд

Настоящото споразумение на 28-годишния футболист с миланския клуб е до лятото на 2027 г. Интер възнамерява да активира опцията за продължаване на договора му до 2028 г. Страните също така ще проведат скоро разговори за подписване на нов контракт до лятото на 2030 г.

През сезон 2025/26 Димарко изигра 47 мача за Интер Милано във всички състезания, отбелязвайки 8 гола и давайки 18 асистенции. Италианецът беше обявен за най-добър играч на сезона в италианското първенство.

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