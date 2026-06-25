Дългогодишен защитник на Интер ще заиграе в гръцки гранд

Опитният нидерландски защитник Стефан де Фрай е пред трансфер в гръцкия Панатинайкос, информира Eindhovens Dagblad.
34-годишният футболист напуска Интер със свободен трансфер след осем сезона в италианския шампион, като в момента се водят напреднали преговори за финализиране на оставащите подробности около преминаването му в гранда от Атина. Бившият бранител на Фейенорд е готов да се впусне в ново предизвикателство, след като натрупа над 300 мача в Серия "А" по време на периодите си в Лацио и Интер.
Въпреки че сделката все още не е официално осъществена, очакванията са, че документите ще бъдат подписани скоро. Пристигането на ветерана се разглежда като голямо изявление за намеренията на Панатинайкос, който завърши на четвърто място в гръцката Супер Лига през миналия сезон, изоставайки на 20 точки от шампиона АЕК.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages