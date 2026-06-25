Дългогодишен защитник на Интер ще заиграе в гръцки гранд

Опитният нидерландски защитник Стефан де Фрай е пред трансфер в гръцкия Панатинайкос, информира Eindhovens Dagblad.

34-годишният футболист напуска Интер със свободен трансфер след осем сезона в италианския шампион, като в момента се водят напреднали преговори за финализиране на оставащите подробности около преминаването му в гранда от Атина. Бившият бранител на Фейенорд е готов да се впусне в ново предизвикателство, след като натрупа над 300 мача в Серия "А" по време на периодите си в Лацио и Интер.

🚨🟢⚪️ Understand Panathinaikos are closing in on Stefan de Vrij deal, agreement at the final stages.



Contract almost agreed and Pana waiting for de Vrij’s final green light, then… here we go. 🇬🇷 pic.twitter.com/bzHKnOJ4dD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

Въпреки че сделката все още не е официално осъществена, очакванията са, че документите ще бъдат подписани скоро. Пристигането на ветерана се разглежда като голямо изявление за намеренията на Панатинайкос, който завърши на четвърто място в гръцката Супер Лига през миналия сезон, изоставайки на 20 точки от шампиона АЕК.

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Снимки: Gettyimages