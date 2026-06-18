Кристиан Киву удължи договора си с Интер след двучасови преговори

След двучасови разговори с шефовете на Интер, Кристиан Киву подписа удължаване на договора си. Румънецът, който изведе "нерадзурите" до Скудетото и Купата на Италия още в първие си сезон, подписа нов контракт, с който се обвърза с клуба до 2028 година.

Киву ще получава годишна заплата от 3,2 милиона евро. С бонусите тя може да достигне 4 милиона.

Continuing to write our story together ✍️✨ pic.twitter.com/0LOJE0pTAB — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) June 18, 2026

Специалистът напусна централата на Интер, след като разговаря два часа с ръководството на клуба, според Inter News. Пиетро Киоди, агентът на румънеца, също присъства на срещата. Няколко минути след напускането на треньора, спортният директор Пиеро Аузилио и адвокатът на клуба Анджело Капелини също напуснаха централата. Веднага след това съобщението беше направено и от италианците в социалните мрежи.

В клип, публикуван от клуба, Киву отправи и кратко послание към феновете: „Здравейте, интеристи! Ще се видим през новия сезон! Готов съм за ново начало заедно“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google