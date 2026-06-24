Сезонът в Серия "А" започва с мач между Интер и отбора на Антов

От Серия "А" официално обявиха точните дати и часове на всички мачове от първите пет кръга в първенството за предстоящия сезон 2026/27.

Отборът на Антов стартира срещу шампиона Интер, Ювентус и Милан тръгват с гостувания

Честта да открият новата кампания имат шампионът Интер и новакът в елита Монца, където играе българският защитник Валентин Антов. Двубоят помежду им на “Джузепе Меаца” е предвиден за 22 август, събота, с начален час 19:30 българско време. По същото време ще се изиграе още една среща от шампионата, а именно Удинезе - Комо. Първият кръг в Серия "А" ще продължи до 24 август, понеделник, като последният мач ще бъде Рома - Фиорентина от 21:45 часа.

A look at the first five #SerieA matchweeks! 📆



MW 1 and 2: pic.twitter.com/z3QdqJNhAY — Lega Serie A (@SerieA_EN) June 24, 2026

Във втория кръг най-интересният мач е Наполи - Комо на 30 август, а в третия е дербито Ювентус - Милан, което ще бъде на 6 септември. В четвъртия кръг големият сблъсък е Лацио - Милан на 12 или 13 септември в зависимост от участието на “росонерите” в Лига Европа. Петият кръг пък предлага два вълнуващи сблъсъка: Рома - Интер на 19 септември и Ювентус - Аталанта ден по-късно.

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