  Новата покупка на Ливърпул получи тежка контузия

Новата покупка на Ливърпул получи тежка контузия

  8 фев 2026 | 13:41
Новата покупка на Ливърпул получи тежка контузия

Младият френски защитник Жереми Жаке, който преди дни осъществи трансфер в английския гранд Ливърпул, получи тежка контузия.

Бранителят, който ще играе за Рен до края на сезона, падна лошо през второто полувреме при поражението с 1:3 от Ланс в мач от Лига 1. Той нарани рамото си и предстоящите медицински изследвания ще покажат колко точно време ще остане извън игра.

За правата на 20-годишния Жаке Ливърпул ще плати 60 милиона лири, като той ще се присъедини към клуба от "Анфийлд" през лятото.

Ливърпул приема по-късно днес Манчестър Сити в мач от Висшата лига, а за мърсисайдци налични няма да бъдат защитниците Джовани Леони, Джо Гомес, Джереми Фримпонг и Конър Брадли, които също са с контузии.

Отново е време за "Льо Класик"

Отново е време за "Льо Класик"

  • 8 фев 2026 | 09:08
  • 1912
  • 1
Ювентус трябва да спре полета на "римските орли"

Ювентус трябва да спре полета на "римските орли"

  • 8 фев 2026 | 09:03
  • 1445
  • 0
Интер ще пази дистанцията на върха срещу новак

Интер ще пази дистанцията на върха срещу новак

  • 8 фев 2026 | 08:50
  • 1015
  • 0
Реал е длъжен да преследва максимума срещу Валенсия на "Местая"

Реал е длъжен да преследва максимума срещу Валенсия на "Местая"

  • 8 фев 2026 | 08:48
  • 1118
  • 2
Байерн приема третия Хофенхайм без право на повече грешки

Байерн приема третия Хофенхайм без право на повече грешки

  • 8 фев 2026 | 08:26
  • 1190
  • 0
Претендентът срещу шампиона в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Претендентът срещу шампиона в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

  • 8 фев 2026 | 08:18
  • 2718
  • 2
Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

  • 8 фев 2026 | 13:13
  • 14264
  • 19
Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

Трима българи намериха място в елиминационната фаза в алпийския сноуборд на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 8 фев 2026 | 12:00
  • 33094
  • 20
Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

Радост в Добрич! Добруджа съсипа Септември и вече не е на дъното

  • 8 фев 2026 | 13:49
  • 12133
  • 5
11-те на Славия и Локомотив (Пд)

11-те на Славия и Локомотив (Пд)

  • 8 фев 2026 | 13:31
  • 2170
  • 5
Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

Лудогорец поиска оставки в БФС и заплаши с конгрес

  • 8 фев 2026 | 11:51
  • 6854
  • 51
Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

Ето какво казват 60 велики легенди за Стоичков

  • 8 фев 2026 | 06:54
  • 16817
  • 47