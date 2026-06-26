Диоманде: Не знам къде ще играя през следващия сезон, сега мисля само за Световното

Националът Кот д'Ивоар по футбол Ян Диоманде не знае къде ще играе след Световното първенство, но е фокусиран върху представянето си на форума, вместо да мисли за следващия си клуб. 19-годишният нападател е трансферна цел на Ливърпул и Пари Сен Жермен, а през миналата седмица "червените" предложиха 100 милиона евро за подписа му, но от клубния му тим РБ Лайпциг отказаха офертата. Много скоро се очаква да има ново предложение от мърсисайдци.

Диоманде вече записа първото си голово участие на Мондиала при победата с 2:0 срещу Кюрасао, подавайки за първото попадение на Никола Пепе и помагайки на "слоновете" да се класират за елиминационната фаза.

"Не, не знам къде ще играя през следващия сезон. Ще мисля за бъдещето си след Световното първенство. Опитвам се да вложа цялата си енергия в него и да видя какво ще се случи после, но не мога да кажа нищо за това", заяви Диоманде, цитиран от "Скай Спортс".

Младият нападател има 13 гола и 10 асистенции в 36 мача за РБ Лайпциг, откакто пристигна в тима от испанския Леганес.

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