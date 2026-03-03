Ново попълнение на Ливърпул се подлага на операция

Популярни
  • 3 март 2026 | 17:33
  • 347
  • 0
Новият централен защитник на Ливърпул Жереми Жаке ще се подложи на операция на рамото тази седмица. 20-годишният бранител на Рен бе привлечен от мърсисайдци през зимния трансферен прозорец, но ще премине на "Анфийлд" през лятото.

Рен и Ливърпул са имали разговори относно контузията на Жаке и решението е за оперативна намеса. Това означава, че той най-вероятно няма да играе до края на сезона. Бранителят получи травмата през февруари, дни след подписването на договора с английския гранд.

Жаке е смятан за един от най-талантливите играчи на неговата позиция в Европа. Ливърпул си осигури подписа му с идея за бъдещето, въпреки че той щеше да е от голяма полза и този сезон. Мърсисайдци разчитат основно на Вирджил ван Дайк и Ибрахима Конате, като те играят почти всеки мач. Младият Джовани Леони получи тежка контузия в дебюта си и няма да играе до края на сезона, а Джо Гомес също е преследван от травми.

Снимки: Imago

