Ново попълнение на Ливърпул се подлага на операция

Новият централен защитник на Ливърпул Жереми Жаке ще се подложи на операция на рамото тази седмица. 20-годишният бранител на Рен бе привлечен от мърсисайдци през зимния трансферен прозорец, но ще премине на "Анфийлд" през лятото.
Рен и Ливърпул са имали разговори относно контузията на Жаке и решението е за оперативна намеса. Това означава, че той най-вероятно няма да играе до края на сезона. Бранителят получи травмата през февруари, дни след подписването на договора с английския гранд.
Жаке е смятан за един от най-талантливите играчи на неговата позиция в Европа. Ливърпул си осигури подписа му с идея за бъдещето, въпреки че той щеше да е от голяма полза и този сезон. Мърсисайдци разчитат основно на Вирджил ван Дайк и Ибрахима Конате, като те играят почти всеки мач. Младият Джовани Леони получи тежка контузия в дебюта си и няма да играе до края на сезона, а Джо Гомес също е преследван от травми.
Снимки: Imago