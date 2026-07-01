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Биелса чете лекция на журналистите в продължение на час и половина

  • 1 юли 2026 | 07:15
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Селекционерът на Уругвай Марсело Биелса даде пресконференция с продължителност час и половина, посветена на отпадането на тима от Световно първенство.

Уругвайците не успяха да прескочат груповата фаза, след като записаха равенства със Саудитска Арабия (1:1) и Кабо Верде (2:2), а също така допуснаха загуба от Испания с 0:1.

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70-годишният специалист се появи на срещата с медиите, държейки в ръце папка с документи.

„Абсолютно съм сигурен, че никой не се интересува от това, което знам. Разбирам кога някой проявява интерес към моите знания. Нищо от това, което се опитах да предам, не беше възприето като важно на каквото и да е ниво. Не виждам нищо лошо в това – другите хора не се интересуват да научат това, което знам. Въпросът е приключен“, заяви Биелса.

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„Никой не се интересуваше от това, което обяснявах, нямам и най-малко съмнение в това. Изпитах го лично, когато един инженер, който живееше в Австралия и мечтаеше да стане треньор в Монтевидео, поиска да дойде при мен. Казах му: „Добре, ела“, разказах му каквото знам, той го прие и сега работи в уругвайския футбол. Той е единственият, доколкото си спомням, който е проявил интерес“, добави аржентинският наставник.

"Нямам конфликт с Федерико Валверде. Не смятам, че съм го изложил, като го смених в 57-ата минута на последния мач. Никога не съм правил повече отстъпки на друг футболист, но смятам, че той ги заслужава. Винаги съм показвал голямо уважение към него", добави Биелса.

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Снимки: Gettyimages

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