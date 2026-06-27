Съставите на Уругвай и Испания

Отборите на Уругвай и Испания излизат един срещу друг в среща от последния трети кръг на Група Н на Световното първенство по футбол. Двубоят ще се изиграе на стадион „Гуадалахара Стейдиъм“ в град Гуадалахара, Мексико. Главен съдия на дербито ще бъде американският рефер Исмаил Елфат.

До момента Испания заема първото място в групата с актив от 4 точки, след като записа изненадващо равенство с Кабо Верде (0:0) и разгроми Саудитска Арабия с 4:0. Уругвай се намира на втора позиция с 2 точки в актива си, спечелени след две последователни равенства – 1:1 срещу Саудитска Арабия и 2:2 срещу Кабо Верде. Двата тима се борят за класиране на 1/16-финалите, като залогът е огромен: на Испания е нужно само равенство за сигурно преминаване напред, докато южноамериканците се нуждаят от задължителна победа, за да не зависят от изхода на другия мач в групата.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Марсело Биелса е избрал да започне мача с Дарвин Нунес като изнесен нападател, а а двете крила започват Агустин Канобио и Максимилиано Араухо. В средата на терена ще си партнират Федерико Валверде и Родриго Бентанкур и Мануел Угарте.

El once de hoy. Con ellos hasta el final 👊🏼 pic.twitter.com/EMa30rO9Ww — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 26, 2026

Луис де ла Фуенте пък е предпочел Алекс Баена, Микел Оярсабал и Ламин Ямал да са триото в предни позиции. В халфовата линия пък стартират Родри, Микел Мерино и Педри.

🚨 OFICIAL | Nuestro once ante Uruguay es el formado por… #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/zXsgy2QTCB — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 26, 2026

УРУГВАЙ: Муслера, Варела, Касерес, Оливейра, Санабрия, Угарте, Бентанкур, Валверде, Араухо, Канобио, Нунес

ИСПАНИЯ: Симон, Йоренте, Кубарси, Лапорт, Кукурея, Мерино, Родри, Педри, Ямал, Баена, Оярсабал

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