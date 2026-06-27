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Уругвайската федерация с първо "наказание" за играчите на Биелса

  • 27 юни 2026 | 22:22
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Уругвайската футболна асоциация е решила да отмени резервацията за частния самолет, с който националният отбор е трябвало да се завърне в родината си след неуспешното участие на Световното първенство. Така всеки един играч трябва отделно да организира самостоятелно редовен търговски полет, с който да се прибере от Северна Америка.

Тимът на Марсело Биелса загуби с 0:1 от Испания в последния си мач на Мондиал 2026 и събра едва две точки, които се оказаха крайно недостатъчни за продължаване напред.

В последните дни зачестиха информациите за конфликт между селекционера и играчите, които са изразили недоволството си от прекомерното натоварване в тренировките преди мачовете. Самият Биелса най-вероятно също ще бъде освободен. 70-годишният аржентинец изпусна нервите си след загубата от Испания и се нахвърли върху журналистите.

Уругвай не преминава груповата фаза на световно първенство за втори пореден път.

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