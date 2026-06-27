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  3. Муслера: Никога не съм страдал толкова много, извинявам се на съотборниците си и на уругвайския народ

Муслера: Никога не съм страдал толкова много, извинявам се на съотборниците си и на уругвайския народ

  • 27 юни 2026 | 20:13
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Ветеранът Фернандо Муслера се извини на народа на Уругвай след срамното отпадане на националния отбор още в груповата фаза на Мондиал 2026. Тимът на Марсело Биелса загуби с 0:1 от Испания в последния си мач и събра едва 2 точки, които се оказаха крайно недостатъчни за продължаване напред.

Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите
Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

Попадението на Алекс Баена дойде след лоша намеса на самия Муслера, който бе сменен на почивката на мача. 40-годишният вратар каза след края на двубоя, който подпечата отпадането на “урусите”: “Никога не съм страдал толкова много. Това е най-близкият начин, по който мога да се обърна към уругвайците. Никога не съм се крил и винаги посрещам нещата с вдигната глава. Никога не съм страдал толкова много за този спорт, особено след цялата работа, която свърших, и начина, по който се подготвях за Световното първенство.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Както казах в съблекалнята, когато всички се успокоиха малко, днес съжалявам много, че не успяхме да изиграем добро Световно първенство. Извиних се пред тях и пред целия уругвайски народ, макар че това не е достатъчно. Сега е време да бъда с най-близките ми хора, за да си възвърна силите. Такава е същността на този спорт, такава е същността на тази позиция; понякога ти дава много, а понякога ти отнема много”.

Самият Муслера действително не изигра добро Световно, като изявите му срещу Кабо Верде (2:2) също бяха критикувани.

На дневен ред стои оставката на селекционера Марсело Биелса, като информациите за скандали между него и националите на Уругвай преди и по време на Мондиала не спираха.

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Снимки: Imago

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