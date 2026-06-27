Биелса: Не показахме нищо от потенциала си

Селекционерът на Уругвай Марсело Биелса коментира отпадането на тима от Световното първенство след загубата с 0:1 от Испания в третия кръг на груповата фаза.

Южноамериканският отбор приключи участието си в турнира, заемайки трето място в група "H", и не успя да се класира за елиминациите за втори пореден Мондиал. В групата бяха още отборите на Кабо Верде и Саудитска Арабия.

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„Беше оспорван мач. Имахме епизоди, в които можехме да създадем голови положения, но това не се случи. Беше ни много трудно“, заяви Биелса след двубоя с Испания.

Един от най-дискутираните моменти беше смяната на вратаря Фернандо Муслера на полувремето. Специалистът поясни: „Той сам реши да напусне терена“.

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Муслера допусна три грешки, довели до голове в трите мача от груповата фаза.

„Имахме потенциал, който не успях да разгърна, за да може отборът да играе на нивото, което демонстрираше преди Световното първенство“, каза още Биелса.

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Снимки: Imago