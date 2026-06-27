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Ядосаният Биелса: Трябваше да вземем седем точки, а не само две

  • 27 юни 2026 | 09:53
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Аржентинският треньор на Уругвай Марсело Биелса демонстрира за пореден път гневливия си характер и неприязънта към медиите след мача с Испания, който неговите футболисти загубиха с 0:1 и отпаднаха от Мондиал 2026.

Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите
Муслера провали Уругвай срещу Испания и сложи край на надеждите за елиминациите

Най-напред той cе скара с репортера край пистата, който се бил забавил с началото на интервюто. След това пък отговаряше с по една дума и ядосано, като за някои от въпросите дори не се фокусира. Впоследствие на пресконференцията, малко по-спокоен,  заяви, че Уругвай е заслужавал повече от всичките си три мача на Световното първенство, но прие критиките, които ще бъдат отправени към него.

Биелса: Не показахме нищо от потенциала си
Биелса: Не показахме нищо от потенциала си

„Заслужавахме да вземем седем точки, а взехме две. Не успяхме да постигнем реалното съотношение между реализираните положения, които създадохме, и допуснатите от нас голове. Не попречихме на опонентите да ни вкарат и това също е лошо и решаващо. Това бяха голове, които можеха да бъдат избегнати. Журналистите и феновете на уругвайския футбол с основание искат да ме обвинят. Аз съм отговорният и трябва да го приема“, призна Биелса.

Биелса шокира със смените си срещу Испания
Биелса шокира със смените си срещу Испания

Уругвай – двукратен световен шампион, но за последно преди 76 години, във второ поредно първенство на планетата не преминава груповата фаза. Сега обаче си тръгва само с две точки от две равенства и трето място в групата. 40-годишният вратар Муслера беше виновен и за двата гола на Кабо Верде при равенството 2:2, а днес действа неубедително при попадението на Алекс Баена. Биелса обаче заяви, че решението да замени 40-годишния футболист на полувремето е било взето от самия играч. Селекционерът на „селесте“ също така странно замени Федерико Валверде от Реал Мадрид в 60-ата минута.

Муслера сам реши да излезе. А Валверде го замених, защото ни трябваше повече физическо присъствие на терена“, обясни наставникът. Попитан дали решението му да заложи на опитния страж не се е обърнало срещу него, той каза: „Не мога да отрека или оспоря оценката за представянето на Муслера, но в същото време вярвам, че той е вратар, който идва след великолепна година и е играч с изключителна личност и характер. Той е един от лидерите и важна фигура в съблекалнята“.

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Снимки: Gettyimages

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