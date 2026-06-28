Угарте: Това ще ми остане ми за цял живот...

Мануел Угарте, който бе титуляр и в трите мача на Уругвай на Мондиал 2026, не успя да доиграе първото полувреме на решаващия двубой срещу Испания (0:1). Срещата доведе до преждевременното отпадане на тима му от груповата фаза, а причината бе скъсване на предна кръстна връзка на лявото коляно. Близо 48 часа след инцидента и след потвърждението на тежката диагноза, полузащитникът на Манчестър Юнайтед се готви да пропусне почти целия следващ сезон. Той публикува емоционално съобщение в социалните мрежи, в което изрази разочарованието си.
„Изминаха няколко дни. Да получа най-тежката контузия за един футболист в един от най-важните мачове за страната ми и всичко да приключи по този начин, без да мога да подкрепя съотборниците си докрай на терена и без да представя страната си както заслужава, е нещо, което ще остане в паметта ми за цял живот.
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Да стигнеш дъното ще ме направи по-силен във всяко едно отношение и усещам, че е точно така. Без съмнение, когато животът иска да спрем, той ни го показва по някакъв начин. От мен зависи да извлека позитивното от това. Да триумфираш в живота означава да започваш отначало всеки път, когато паднеш.
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Благодаря на уругвайската федерация и на Man. United за подкрепата от първата минута. Огромни благодарности и на моето семейство, приятелите ми и за всички съобщения в подкрепа, които получих през това време. Ще се върна по-силен“, написа Угарте
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