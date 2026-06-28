Угарте: Това ще ми остане ми за цял живот...

Мануел Угарте, който бе титуляр и в трите мача на Уругвай на Мондиал 2026, не успя да доиграе първото полувреме на решаващия двубой срещу Испания (0:1). Срещата доведе до преждевременното отпадане на тима му от груповата фаза, а причината бе скъсване на предна кръстна връзка на лявото коляно. Близо 48 часа след инцидента и след потвърждението на тежката диагноза, полузащитникът на Манчестър Юнайтед се готви да пропусне почти целия следващ сезон. Той публикува емоционално съобщение в социалните мрежи, в което изрази разочарованието си.

Ya pasaron unos días después de todo.



Tener la lesión más dura que un futbolista puede tener en uno de los partidos más importantes de mi país y haber terminado de esta manera sin poder acompañar a mis compañeros hasta el final en la cancha y sin dejar al país representado como… pic.twitter.com/nhX3jEppya — Manuel Ugarte (@manuugarte8) June 28, 2026

„Изминаха няколко дни. Да получа най-тежката контузия за един футболист в един от най-важните мачове за страната ми и всичко да приключи по този начин, без да мога да подкрепя съотборниците си докрай на терена и без да представя страната си както заслужава, е нещо, което ще остане в паметта ми за цял живот.

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Да стигнеш дъното ще ме направи по-силен във всяко едно отношение и усещам, че е точно така. Без съмнение, когато животът иска да спрем, той ни го показва по някакъв начин. От мен зависи да извлека позитивното от това. Да триумфираш в живота означава да започваш отначало всеки път, когато паднеш.

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Благодаря на уругвайската федерация и на Man. United за подкрепата от първата минута. Огромни благодарности и на моето семейство, приятелите ми и за всички съобщения в подкрепа, които получих през това време. Ще се върна по-силен“, написа Угарте

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