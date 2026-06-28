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Мондиал 2026: Южна Африка - Канада
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Угарте: Това ще ми остане ми за цял живот...

  • 28 юни 2026 | 23:27
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Мануел Угарте, който бе титуляр и в трите мача на Уругвай на Мондиал 2026, не успя да доиграе първото полувреме на решаващия двубой срещу Испания (0:1). Срещата доведе до преждевременното отпадане на тима му от груповата фаза, а причината бе скъсване на предна кръстна връзка на лявото коляно. Близо 48 часа след инцидента и след потвърждението на тежката диагноза, полузащитникът на Манчестър Юнайтед се готви да пропусне почти целия следващ сезон. Той публикува емоционално съобщение в социалните мрежи, в което изрази разочарованието си.

„Изминаха няколко дни. Да получа най-тежката контузия за един футболист в един от най-важните мачове за страната ми и всичко да приключи по този начин, без да мога да подкрепя съотборниците си докрай на терена и без да представя страната си както заслужава, е нещо, което ще остане в паметта ми за цял живот.

Халф на Манчестър Юнайтед ще е извън терените дълго
Халф на Манчестър Юнайтед ще е извън терените дълго

Да стигнеш дъното ще ме направи по-силен във всяко едно отношение и усещам, че е точно така. Без съмнение, когато животът иска да спрем, той ни го показва по някакъв начин. От мен зависи да извлека позитивното от това. Да триумфираш в живота означава да започваш отначало всеки път, когато паднеш.

Контузията на Мануел Угарте заплашва да промени трансферните планове на Манчестър Юнайтед
Контузията на Мануел Угарте заплашва да промени трансферните планове на Манчестър Юнайтед

Благодаря на уругвайската федерация и на Man. United за подкрепата от първата минута. Огромни благодарности и на моето семейство, приятелите ми и за всички съобщения в подкрепа, които получих през това време. Ще се върна по-силен“, написа Угарте

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо на bnt.sportal.bg.

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