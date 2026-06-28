Биелса отрови атмосферата в националния отбор, смята бивш капитан на Уругвай

Бившият капитан на националния отбор на Уругвай Диего Лугано посочи селекционера Марсело Биелса като основен виновник за отпадането още в груповата фаза на Световното първенство. Двукратните шампиони в турнира не успяха да запишат нито една победа на Мондиал 2026 в група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Испания, а преди двубоя им с европейските първенци стана ясно, че в съблекалнята има бунт срещу аржентинския наставник.

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"Биелса отрови атмосферата. Той така и не разбра къде е попаднал, а самите играчи не успяха да разберат какво иска Биелса. Футболистите дадоха всичко от себе си, но нямаха треньор, който да ги напътства", каза Лугано, цитиран от медиите в Уругвай.

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Биелса е начело на националния отбор на Уругвай от 2023 година, но според бившия централен защитник трябвало е отдавна да си ходи. "Това беше грешка от страна на Уругвай и се надявам тя никога повече да не се повтаря", смята Лугано, който игра на две Световни първенства с родината си и записа общо 95 мача с девет гола с националната фланелка между 2003 и 2014 година.

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Снимки: Gettyimages