Биелса шокира със смените си срещу Испания

Изключително любопитни ходове в състава на Уругвай по време на решителния мач срещу Испания направи селекционерът Марсело Биелса. В двубой, предшестван от слухове за разногласия между играчите и наставника, треньорът направи две много изненадващи смени. Двама от най-опитните футболисти – вратарят Фернандо Муслера на полувремето и капитанът Федерико Валверде в 57-ата минута – бяха извадени от игра. В случая на звездата на Реал Мадрид, той напусна терена видимо ядосан, пише "АС".

Смяната на Муслера изглеждаше по-скоро логична, след като вратарят допусна груба грешка при първия гол за Испания, дело на Баена. Ветеранът не успя да улови удара на играча на „дюшекчиите“ и се оплака от отскока на топката. След мача селекционерът Марсело Биелса разкри, че самият футболист е поискал да бъде заменен.

Участието на вратаря беше един от големите дебати около уругвайския национален отбор. На 40 години, със 138 мача за страната си, той е истинска легенда, но Биелса го повика изненадващо за Световното първенство. Още по-голяма изненада беше решението му да го направи титуляр вместо Рочет, който в крайна сметка го замени в мача в Гуадалахара.

Представянето на Муслера обаче не беше на ниво. Той беше критикуван за изявите си в първите два мача, но въпреки това получи доверието на треньора за решителния сблъсък с испанския тим. В двубой, в който нямаше твърде много работа, той не успя да спре удара на Баена при гола, за който изглеждаше, че можеше да се намеси много по-добре.

Marcelo Bielsa couldn’t look Valverde in the face after subbing him off vs Spain 😭 pic.twitter.com/f46JzrSAFH — AM☬ (@AbsoluteMxssi) June 27, 2026

Голямата звезда на Уругвай, Феде Валверде, също не се представяше убедително. Играчът на Реал Мадрид, подобно на съотборниците си, показа неубедителна игра по време на турнира. Въпреки това се очакваше, че в ключовите моменти именно той ще бъде едно от основните оръжия на тима в търсене на победата. Когато обаче Биелса реши да пусне още един нападател в лицето на Феде Виняс, той не се поколеба да извади точно капитана, който напусна терена с огромен гняв.

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Снимки: Gettyimages