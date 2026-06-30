Има ли какво да противоставят шведите на головите машини Мбапе и Дембеле?

Елиминационната фаза на Световното първенство по футбол 2026 достига своята гореща точка, когато в Ню Йорк един срещу друг се изправят два от най-резултатните отбора до момента – Франция и Швеция. Мачът на култовия „МетЛайф Стейдиъм“ обещава да бъде истински спектакъл, в който „петлите“ ще се опитат да затвърдят статута си на основен фаворит за трофея. Началото е точно в полунощ българско време.

Селекцията на Дидие Дешан премина през груповата фаза по безапелационен начин, записвайки три победи от три мача. Французите започнаха с 3:1 срещу Сенегал, последвано от рутинно 3:0 над Ирак, за да завършат с разгромното 4:1 срещу Норвегия. С отбелязаните 10 гола Франция е един от най-резултатните отбори в турнира до момента. Килиан Мбапе и Усман Дембеле са в страховита форма, като и двамата вече имат по 4 попадения на сметката си. Дембеле блесна особено ярко с хеттрик в последния мач от групата.

За „петлите“ това е първото перфектно преминаване през групите от 1998 г. насам – годината, в която те вдигнаха първата си световна титла. При победа днес Франция може да стане първият отбор в историята, отбелязал поне три гола в пет поредни мача на Световно първенство.

Шведите, водени от Греъм Потър, достигнаха до 1/16-финалите като един от най-добрите трети отбори, но показаха, че притежават сериозна атакуваща мощ. Те поставиха нов национален рекорд със 7 гола в груповата фаза, включително убедителното 5:1 над Тунис. Въпреки тежката загуба от Нидерландия (1:5) и равенството с Япония (1:1), скандинавците разчитат на физически доминиращия тандем в атака Виктор Гьокереш и Александър Исак.

„Трябва да изиграем мача на живота си“, призна Потър преди срещата. „Франция разполага с изключително качество във всяка линия, но ние вярваме в нашата задружност и способността ни да създаваме проблеми на всеки съперник.“

Греъм Потър: Трябва да изиграем мача на живота си срещу Франция

В лагера на Франция добрата новина е завръщането на Дидие Дешан, който пропусна последния мач от груповата фаза заради смъртта на майка си. Маркюс Тюрам, който е с мускулен проблем, продължава да не е на разположение. Уилям Салиба продължава да се бори с болки в гърба, но се очаква да започне като титуляр в сърцето на защитата до Дайо Упамекано.

Дешан: За мое добро и за доброто на Франция не водих мача с Норвегия, нямаме право на грешка срещу Швеция

Швеция претърпя тежък удар със загубата на защитника Исак Хиен, който отпадна до края на турнира заради контузия в подколянното сухожилие. Това вероятно ще принуди капитана Виктор Линдельоф да заеме по-дефанзивна роля. В атака Антъни Еланга, който се разписа в последните два мача от групата, ще търси трети пореден гол – постижение, което шведски играч не е правил от 1994 г.

Франция има предимство в преките двубои с 12 победи срещу 6 за Швеция в общо 23 срещи. Интересен факт е, че единствените им два сблъсъка на големи форуми досега са на еропейски първенства, където балансът е в полза на шведите (победа с 2:0 през 2012 г. и равенство 1:1 през 1992 г.). В последния официален мач между двата тима през 2020 г. в Лигата на нациите Франция триумфира с 4:2.

Сблъсъкът на „МетЛайф Стейдиъм“ ще определи кой ще продължи към 1/8-финалите, където ще срещне отбора на Парагвай.

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