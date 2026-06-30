Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Франция
  3. Има ли какво да противоставят шведите на головите машини Мбапе и Дембеле?

Има ли какво да противоставят шведите на головите машини Мбапе и Дембеле?

  • 30 юни 2026 | 12:16
  • 220
  • 0
Има ли какво да противоставят шведите на головите машини Мбапе и Дембеле?

Елиминационната фаза на Световното първенство по футбол 2026 достига своята гореща точка, когато в Ню Йорк един срещу друг се изправят два от най-резултатните отбора до момента – Франция и Швеция. Мачът на култовия „МетЛайф Стейдиъм“ обещава да бъде истински спектакъл, в който „петлите“ ще се опитат да затвърдят статута си на основен фаворит за трофея. Началото е точно в полунощ българско време.

Селекцията на Дидие Дешан премина през груповата фаза по безапелационен начин, записвайки три победи от три мача. Французите започнаха с 3:1 срещу Сенегал, последвано от рутинно 3:0 над Ирак, за да завършат с разгромното 4:1 срещу Норвегия. С отбелязаните 10 гола Франция е един от най-резултатните отбори в турнира до момента. Килиан Мбапе и Усман Дембеле са в страховита форма, като и двамата вече имат по 4 попадения на сметката си. Дембеле блесна особено ярко с хеттрик в последния мач от групата.

За „петлите“ това е първото перфектно преминаване през групите от 1998 г. насам – годината, в която те вдигнаха първата си световна титла. При победа днес Франция може да стане първият отбор в историята, отбелязал поне три гола в пет поредни мача на Световно първенство.

Шведите, водени от Греъм Потър, достигнаха до 1/16-финалите като един от най-добрите трети отбори, но показаха, че притежават сериозна атакуваща мощ. Те поставиха нов национален рекорд със 7 гола в груповата фаза, включително убедителното 5:1 над Тунис. Въпреки тежката загуба от Нидерландия (1:5) и равенството с Япония (1:1), скандинавците разчитат на физически доминиращия тандем в атака Виктор Гьокереш и Александър Исак.

„Трябва да изиграем мача на живота си“, призна Потър преди срещата. „Франция разполага с изключително качество във всяка линия, но ние вярваме в нашата задружност и способността ни да създаваме проблеми на всеки съперник.“

Греъм Потър: Трябва да изиграем мача на живота си срещу Франция
Греъм Потър: Трябва да изиграем мача на живота си срещу Франция

В лагера на Франция добрата новина е завръщането на Дидие Дешан, който пропусна последния мач от груповата фаза заради смъртта на майка си. Маркюс Тюрам, който е с мускулен проблем, продължава да не е на разположение. Уилям Салиба продължава да се бори с болки в гърба, но се очаква да започне като титуляр в сърцето на защитата до Дайо Упамекано.

Дешан: За мое добро и за доброто на Франция не водих мача с Норвегия, нямаме право на грешка срещу Швеция
Дешан: За мое добро и за доброто на Франция не водих мача с Норвегия, нямаме право на грешка срещу Швеция

Швеция претърпя тежък удар със загубата на защитника Исак Хиен, който отпадна до края на турнира заради контузия в подколянното сухожилие. Това вероятно ще принуди капитана Виктор Линдельоф да заеме по-дефанзивна роля. В атака Антъни Еланга, който се разписа в последните два мача от групата, ще търси трети пореден гол – постижение, което шведски играч не е правил от 1994 г.

Франция има предимство в преките двубои с 12 победи срещу 6 за Швеция в общо 23 срещи. Интересен факт е, че единствените им два сблъсъка на големи форуми досега са на еропейски първенства, където балансът е в полза на шведите (победа с 2:0 през 2012 г. и равенство 1:1 през 1992 г.). В последния официален мач между двата тима през 2020 г. в Лигата на нациите Франция триумфира с 4:2.

Сблъсъкът на „МетЛайф Стейдиъм“ ще определи кой ще продължи към 1/8-финалите, където ще срещне отбора на Парагвай.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Агире: Сега всичко е различно, защото усещаме цялата страна зад гърба си

Агире: Сега всичко е различно, защото усещаме цялата страна зад гърба си

  • 30 юни 2026 | 11:27
  • 414
  • 0
Кот Д'Ивоар и Норвегия са вперили поглед в историята

Кот Д'Ивоар и Норвегия са вперили поглед в историята

  • 30 юни 2026 | 11:08
  • 697
  • 0
Кристиан Ромеро поднови тренировки

Кристиан Ромеро поднови тренировки

  • 30 юни 2026 | 11:04
  • 259
  • 0
Ван Дайк: Тренирахме толкова много дузпи и пак отпаднахме по този начин

Ван Дайк: Тренирахме толкова много дузпи и пак отпаднахме по този начин

  • 30 юни 2026 | 10:56
  • 983
  • 1
Селекционерът на Мароко вярва, че "Атласките лъвове" са готови за нещо голямо

Селекционерът на Мароко вярва, че "Атласките лъвове" са готови за нещо голямо

  • 30 юни 2026 | 10:34
  • 469
  • 0
Греъм Потър: Трябва да изиграем мача на живота си срещу Франция

Греъм Потър: Трябва да изиграем мача на живота си срещу Франция

  • 30 юни 2026 | 10:30
  • 942
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 7778
  • 51
Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

Дадоха много малко билети на Левски за гостуването в ШЛ - ето как ще се процедира

  • 30 юни 2026 | 12:11
  • 2052
  • 3
Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

Генерална репетиция за Левски преди европейските вечери

  • 30 юни 2026 | 09:05
  • 6962
  • 11
Левски се преклoни пред Георги Аспарухов и Никола Котков 55 години след трагедията

Левски се преклoни пред Георги Аспарухов и Никола Котков 55 години след трагедията

  • 30 юни 2026 | 11:05
  • 1912
  • 11
Ден 2 на "Уимбълдън": Григор Димитров започва похода си, Серина Уилямс се завръща на голямата сцена

Ден 2 на "Уимбълдън": Григор Димитров започва похода си, Серина Уилямс се завръща на голямата сцена

  • 30 юни 2026 | 07:35
  • 6657
  • 5