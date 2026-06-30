Селекционерът на Мароко вярва, че "Атласките лъвове" са готови за нещо голямо

Селекционерът на Мароко Мохамед Уабхи вярва, че отборът му е готов да постигне голям успех на Световното първенство, заявявайки, че „Атласките лъвове“ могат да бъдат „неудържими“, ако играят с пълния си потенциал. Мароканците – четвърти от предишното Световно първенство, днес елиминираха Нидерландия след изпълнение на дузпи и 1:1 в редовното време и продълженията на стадиона в Гуаделупе, близо до Монтерей. Африканският тим по-скоро би трябвало да бъде смятан за фаворит днес, тъй като идва от полуфинали в Катар 2022, а също така е и шампион на своя континент. И Уахби смята, че днешното постижение е плод на труда и успехите от преди четири години.

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„Световното първенство в Катар промени манталитета на мароканския отбор и аз съм в добра позиция да говоря за това“, каза Уабхи, който миналата година водеше Мароко до знаменателна победа на Световното първенство за младежи до 20 години в Чили. „Мароканските играчи, не само в Европа, но в Мароко вярват в себе си, феновете, вярват и в нас. Това е толкова важно. Те са взискателни, но това е така, защото знаят колко далеч можем да стигнем“, каза той.

Сега на осминафиналите мароканците ще играят с един от съорганизаторите на турнира – Канада, а зад този двубой се задава четвъртфинал с Франция, ако „Петлите“ елиминират най-напред Швеция. Но Уахби първо гледа мача с канадците и допълни, че няма да позволи никакъв момента на самодоволство.

„Знаем, че се редят мач след мач и хората си мислят, че е лесно за нас, ще бъде лесно за Мароко. Но не е така. Канада е отбор, с който ще ни бъде много трудно“.

След това треньорът заяви, че в лагера му вече мислят, че Мароко може да стигне дори по-далече от 2022-а година, което е мач за световната титла.

„Това, което трябва да си кажем, е, че никой не може да ни спре“, каза той. „Неудържими сме, ако играем футбола, който знаем как да играем. Но няма непобедими. И това казвам това на моите момчета. Ако сгрешим, ще се приберем у дома. Но трябва да сме сигурни, че всички инструменти, които използваме, инструментите в нашия арсенал могат да ни заведат докъдето можем. И това е манталитетът, който искаме всички наши играчи в Мароко да имат“.

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Снимки: Gettyimages