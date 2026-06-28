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Йоан Уиса: Мечтата на ДР Конго продължава, а сега ни чака Англия

  • 28 юни 2026 | 08:37
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Героят на ДР Конго Йоан Уиса не скри огромната си радост след класирането на отбора за следващата фаза на Световното първенство, където африканците ще се изправят срещу Англия. Нападателят заяви, че целият тим е изключително горд от постигнатото, но подчерта, че истинската мисия на отбора е да вдъхва надежда на хората в родината си.

„Сега ни чака Англия – един от най-добрите отбори в света. Заслужихме правото да играем срещу тях и трябва да се насладим на този момент. Извървяхме много дълъг път, за да стигнем дотук. Сега пишем историята на конгоанския футбол и трябва да се гордеем с това“, каза Уиса.

Рецитал на Йоан Уиса помогна за обрат, който класира ДР Конго на елиминациите
Рецитал на Йоан Уиса помогна за обрат, който класира ДР Конго на елиминациите

Футболистът обърна специално внимание и на тежката ситуация в ДР Конго, където продължава въоръженият конфликт в източната част на страната. Уиса благодари на хилядите конгоански фенове, подкрепили отбора по трибуните, както и на всички свои сънародници, които са останали будни до ранните часове, за да гледат срещата.

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