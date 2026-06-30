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  3. Героят Мартинели: Нямам думи да опиша радостта си

Героят Мартинели: Нямам думи да опиша радостта си

  • 30 юни 2026 | 01:20
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Авторът на победния гол за Бразилия срещу Япония, Габриел Мартинели, заяви, че „няма думи“, за да опише радостта си. „Селесао“ надделя с 2:1 в Хюстън, Тексас (САЩ), осигурявайки си място на осминафиналите на Световното първенство. Нападателят влезе като резерва през второто полувреме и отбеляза решителния гол в добавеното време. Той сподели, че е запазил спокойствие, въпреки че преди това удари греда в мач от груповата фаза.

"Нямам думи да опиша радостта, която е в сърцето ми в момента, да видя целия бразилски народ щастлив от класирането, цялото ми семейство. Няма как да обясня какво чувствам. Говорих със семейството си. Онзи ден ударих греда, но знаех, че ще имам нов шанс. Слава Богу, днес успях да вкарам гола, който ни класира", заяви Мартинели.

Бразилия очаква победителя от двубоя между Кот д'Ивоар и Норвегия, за да научи следващия си съперник. Мачът е насрочен за 5 юли.

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Снимки: Gettyimages

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