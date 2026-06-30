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  3. Хаджиме Мориясу: Разочарован съм, но трябва да приемем този резултат

Хаджиме Мориясу: Разочарован съм, но трябва да приемем този резултат

  • 30 юни 2026 | 00:25
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Селекционерът на Япония Хаджиме Мориясу не скри огромното си разочарование след драматичното отпадане от Бразилия с 1:2 на Световното първенство по футбол 2026. Неговият тим бе изключително близо до вкарването на мача в продължения, преди да получи гол в 95-ата минута.

„Изключително разочарован съм, че трябва да напуснем турнира на този етап, но играчите дадоха абсолютно всичко от себе си днес, както го правеха и по време на целия извървян път дотук“, сподели японският специалист веднага след последния съдийски сигнал в Хюстън.

Въпреки тежката загуба в елиминациите, Мориясу призова състезателите си да гледат напред към бъдещето.

„В момента съм съкрушен, след като дадохме всичко, което имахме, но искам да приема този резултат и да го използвам, за да изградим един още по-силен отбор занапред“, допълни селекционерът на „самураите“.

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Снимки: Gettyimages

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