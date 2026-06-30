Зион Сузуки: Бразилия вдигна оборотите и не успяхме да устоим

Японският вратар Зион Сузуки изрази огромна горчивина и самокритичност след драматичното поражение с 1:2 от Бразилия на Световното първенство по футбол. Стражът на „самураите“ направи силни спасявания в Хюстън, но остана съкрушен от гола в последните секунди на редовното време.

„Това, което боли най-много, е, че резултатът не ни последва – не успяхме да стигнем до победата. Борихме се до самия край, но в крайна сметка трябва да приемем поражението. Усещането е изключително трудно“, сподели младият вратар веднага след елиминацията в 1/16-финалната фаза.

Той пое лична отговорност за обрата през второто полувреме, анализирайки допуснатите попадения във вратата си.

„След като поведохме, те вдигнаха оборотите през втората част и не успяхме да устоим. Лично аз усещам, че трябваше да спра головете, които допуснахме. Все още не съм достатъчно добър и не успях да направя онези отигравания, които да помогнат на отбора в най-решаващия момент – знам, че имам още много да израствам“, заяви критично стражът.

Въпреки тежкия емоционален момент, той гледа амбициозно към бъдещето и следващите световни финали.

„Участието на тази сцена е нещо, което трябва да превърна в истинско гориво занапред. Емоционално все още ми е трудно да гледам към следващия турнир, но със сигурност ще има следващ път. Затова искам да запечатам това преживяване дълбоко в сърцето си и да продължа да вървя напред“, завърши Сузуки.

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Снимки: Gettyimages