Бруно Гимараеш поведе при асистенциите на Световното

Халфът на Бразилия Бруно Гимараеш се превърна в едноличен лидер по голови подавания на Световното първенство по футбол след победата над Япония с 2:1 на 1/16-финалите на турнира. Той асистира за победния гол на Габриел Мартинели в 96-ата минута на двубоя в Хюстън, с което подпечата класирането на петкратните световни шампиони за следващата фаза на турнира.Това бе общо четвърта асистенция за полузащитника от началото на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.
Преди този мач Гимараеш демонстрира страхотна креативност в груповата фаза, където записа една асистенция в двубоя срещу Мароко (1:1) и още две при победата над Шотландия (3:0).
Веднага след него в официалното класиране по този показател се нареждат трима футболисти с по 3 асистенции до момента. Това са френското крило Майкъл Олисе, шведският нападател Александър Исак и нидерландският защитник Дензъл Дъмфрис.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages