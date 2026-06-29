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  2. Бразилия
  3. Бруно Гимараеш поведе при асистенциите на Световното

Бруно Гимараеш поведе при асистенциите на Световното

  • 29 юни 2026 | 23:06
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Халфът на Бразилия Бруно Гимараеш се превърна в едноличен лидер по голови подавания на Световното първенство по футбол след победата над Япония с 2:1 на 1/16-финалите на турнира. Той асистира за победния гол на Габриел Мартинели в 96-ата минута на двубоя в Хюстън, с което подпечата класирането на петкратните световни шампиони за следващата фаза на турнира.Това бе общо четвърта асистенция за полузащитника от началото на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

Преди този мач Гимараеш демонстрира страхотна креативност в груповата фаза, където записа една асистенция в двубоя срещу Мароко (1:1) и още две при победата над Шотландия (3:0).

Веднага след него в официалното класиране по този показател се нареждат трима футболисти с по 3 асистенции до момента. Това са френското крило Майкъл Олисе, шведският нападател Александър Исак и нидерландският защитник Дензъл Дъмфрис.

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Снимки: Gettyimages

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