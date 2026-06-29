Бруно Гимараеш поведе при асистенциите на Световното

Халфът на Бразилия Бруно Гимараеш се превърна в едноличен лидер по голови подавания на Световното първенство по футбол след победата над Япония с 2:1 на 1/16-финалите на турнира. Той асистира за победния гол на Габриел Мартинели в 96-ата минута на двубоя в Хюстън, с което подпечата класирането на петкратните световни шампиони за следващата фаза на турнира.Това бе общо четвърта асистенция за полузащитника от началото на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико.

Преди този мач Гимараеш демонстрира страхотна креативност в груповата фаза, където записа една асистенция в двубоя срещу Мароко (1:1) и още две при победата над Шотландия (3:0).

Bruno Guimarães has now provided more assists than any other player at the 2026 World Cup (4).



🅰️ vs. Morocco

🅰️🅰️ vs. Scotland

🅰️ vs. Japan



Setting up Gabriel Martinelli for a stoppage time winner. 😍 pic.twitter.com/VkGI1YkCvA — Squawka (@Squawka) June 29, 2026

Веднага след него в официалното класиране по този показател се нареждат трима футболисти с по 3 асистенции до момента. Това са френското крило Майкъл Олисе, шведският нападател Александър Исак и нидерландският защитник Дензъл Дъмфрис.

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Снимки: Gettyimages