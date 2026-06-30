Каземиро: Този отбор има дух за световната титла

Капитанът на бразилския национален отбор Каземиро посочи силната психика и дълбочината в състава като основни фактори за драматичната победа с 2:1 над Япония на Световното първенство по футбол 2026. Опитният халф изравни резултата за 1:1, а след мача изрази бурно задоволството си от характера, показан от петкратните световни шампиони, като обяви, че отборът има характер да спечели световната титла.

„Най-голямата сила на отбора днес беше нашият начин на мислене. Не спряхме да поддържаме натиска в атакуващ план. На Световно първенство е от изключително важно значение да оценяваш и играчите, които се включват от пейката“, заяви Каземиро.

Той обърна специално внимание на резервите, които се оказаха жокерите на селекционера в Хюстън.

„Ендрик влезе и игра много силно днес, Мартинели е друг страхотен футболист, а Раян замества Рафиня наистина отлично. Точно това е духът и това е съставът, с който можем да спечелим Световното първенство“, завърши капитанът на Бразилия.

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Снимки: Gettyimages