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Габриел Мартинели отбеляза най-късния гол в редовно време

  • 30 юни 2026 | 00:02
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Бразилия спечели драматично с 2:1 срещу Япония на Световното първенство по футбол 2026 с гол в последните секунди на добавеното време. Крилото Габриел Мартинели се превърна в абсолютен герой за „Селесао“, отбелязвайки победното попадение в 95-ата минута на двубоя в Хюстън, което класира отбора му на 1/8-финалите.

Този инфарктен гол официално влезе в историята на световните финали със забележително статистическо постижение. Това е най-късният победен гол (95:00) отбелязван някога в редовното време (в рамките на 90-те минути и техните добавки) в елиминационната фаза на Световно първенство от началото на воденето на тази статистика през далечната 1966 г. насам.

Мартинели счупи досегашното паметно постижение в историята на директните елиминации, което се държеше от Франческо Тоти. На Световното първенство през 2006 г. италианската легенда също донесе победата на своя тим с късна дузпа срещу Австралия в 95-ата минута (94:55). Попадението на бразилеца в Хюстън обаче падна броени секунди по-късно в същата минута, пращайки Тоти на втора позиция в историческата класация за най-късенпобеден гол в редовното време.

В историята на световните финали има много малко случаи на голове след 90-ата минута в елиминационната фаза, които да решават мача директно. Досегашните паметни късни попадения – като това на Фабио Гросо срещу Германия в 119-ата минута през 2006 г. или на Андрес Иниеста на финала през 2010 г. в 116-ата минута – винаги са падали в рамките на изтощителните 30-минутни продължения. Бразилецът обаче подпечата триумфа на своя тим в последната секунда на редовното време, спестявайки на съотборниците си допълнителни минути на терена.

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Снимки: Gettyimages

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