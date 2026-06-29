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Бразилия излезе с най-възрастен състав от 20 години насам

  • 29 юни 2026 | 21:26
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Бразилия и Япония играят един срещу друг в мач от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол 2026, в който петкратните световни шампиони записаха любопитно статистическо постижение.

Селекционерът Карло Анчелоти заложи на стартова единадесеторка със средна възраст от 29 години и 245 дни. Това е най-възрастният състав, който Бразилия изпраща в мач от директните елиминации на Мондиал от точно две десетилетия насам. Последният случай с толкова опитни играчи на терена за южноамериканците в елиминационна фаза датира от четвъртфинала срещу Франция през 2006 година, когато тогавашното „златно поколение“ на „Селесао“ излезе със средна възраст от 30 години и 31 дни и впоследствие бе елиминирано след поражение с 0:1.

Абсолютният рекорд за най-възрастен стартов състав в цялата история на Бразилия на световни финали обаче продължава да се държи от легендарния тим от финала през 1962 г. срещу Чехословакия. В онзи исторически сблъсък в Чили южноамериканците излизат на терена със средна възраст от 30 години и 216 дни, водени от ветерани като 37-годишния Нилтон Сантос и 32-годишните Диди и Джалма Сантос. С този изключително опитен състав Бразилия побеждава чехословаците с 3:1 и триумфира със своята втора поредна световна титла.

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Снимки: Gettyimages

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