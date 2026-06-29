Бразилия излезе с най-възрастен състав от 20 години насам

Бразилия и Япония играят един срещу друг в мач от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол 2026, в който петкратните световни шампиони записаха любопитно статистическо постижение.

Селекционерът Карло Анчелоти заложи на стартова единадесеторка със средна възраст от 29 години и 245 дни. Това е най-възрастният състав, който Бразилия изпраща в мач от директните елиминации на Мондиал от точно две десетилетия насам. Последният случай с толкова опитни играчи на терена за южноамериканците в елиминационна фаза датира от четвъртфинала срещу Франция през 2006 година, когато тогавашното „златно поколение“ на „Селесао“ излезе със средна възраст от 30 години и 31 дни и впоследствие бе елиминирано след поражение с 0:1.

Brazil have named their oldest starting XI for a FIFA World Cup knockout (29d & 245d) since the 2006 quarter-final against France (30y & 31d). https://t.co/wlwuDiH3l5 — Squawka (@Squawka) June 29, 2026

Абсолютният рекорд за най-възрастен стартов състав в цялата история на Бразилия на световни финали обаче продължава да се държи от легендарния тим от финала през 1962 г. срещу Чехословакия. В онзи исторически сблъсък в Чили южноамериканците излизат на терена със средна възраст от 30 години и 216 дни, водени от ветерани като 37-годишния Нилтон Сантос и 32-годишните Диди и Джалма Сантос. С този изключително опитен състав Бразилия побеждава чехословаците с 3:1 и триумфира със своята втора поредна световна титла.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages