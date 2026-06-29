Япония изравни постижение на Южна Корея

Япония загуби от Бразилия с 1:2 в мач от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол. Макар да отпадна от турнира, този мач ще остане в историята на състава от Азия. "Самураите" отбелязаха ранен гол, с който официално изравниха исторически рекорд на Южна Корея, ставайки втората азиатска държава с 8 попадения в рамките на един Мондиал.

Халфът Каишу Сано откри резултата в 28-ата минута на двубоя в Хюстън след страхотен солов пробив и прецизен изстрел, който не остави шансове на Алисон Бекер. Това обаче не се оказа достатъчно и японците допуснаха обрат и отпаднаха от турнира.

Japan have scored eight goals at the 2026 World Cup, the joint-most by an Asian nation in a single edition of the tournament.



They equal South Korea's record from 2002. 👏 https://t.co/lIsWByeKif — Squawka (@Squawka) June 29, 2026

За да се стигне до тази рекордна кота от 8 гола, „самураите“ демонстрираха изключителна резултатност още в груповата фаза на турнира. Те стартираха с голово зрелище и равенство 2:2 срещу Нидерландия, последвано от историческа разгромна победа с 4:0 над Тунис и ново реми – 1:1 с Швеция. Основно оръжие в нападението на Хаджиме Мориясу е нападателят Аясе Уеда, който е водещ голмайстор на отбора на това Световно първенство с 2 гола, реализирани при категоричния триумф над тунизийците.

С попадението на Сано японският тим официално изравни върховото постижение за най-много отбелязани голове от азиатска нация в рамките на един Мондиал. Досега този рекорд се държеше единствено от селекцията на Южна Корея от домашното им Световно първенство през 2002 година. Тогава корейците също реализираха точно 8 попадения по време на знаменития си поход, но го направиха в общо 7 изиграни срещи по пътя към историческото четвърто място, докато на настоящия състав на Япония му бяха нужни само 4 мача, за да достигне същата голова граница.

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Снимки: Gettyimages