Съставите на Бразилия и Япония, Неймар отново е на пейката

Националните отбори на Бразилия и Япония излизат един срещу друг в Хюстън, Тексас, във втория двубой от 1/16-финалите на Мондиал 2026.
Бразилия и Япония кръстосват шпаги в битка за осминафиналите
Карло Анчелоти не е направил нито една промяна в стартовия състав, с който Бразилия победи Шотландия с 3:0. Това означава, че в атака отново ще действат Раян, Матеус Куня и Винисиус Жуниор, докато Неймар ще стартира на пейката. От друга страна, Хаджиме Мориясу е предприел няколко ротации след ремито 1:1 с Швеция, като триото в нападение е съставено от Юния Ито, Дайзен Маеда и Аясе Уеда.
Бразилия: Алисон, Данило, Маркиньос, Магаляеш, Сантош, Каземиро, Гимараеш, Раян, Пакета, Винисиус, Куня
Япония: Сузуки, Томиясу, Х. Ито, Танигучи, Доан, Сано, Ю. Ито, Накамура, Камада, Маеда, Уеда