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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ПРЕДИ БРАЗИЛИЯ - ЯПОНИЯ
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Съставите на Бразилия и Япония, Неймар отново е на пейката

  • 29 юни 2026 | 18:52
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Националните отбори на Бразилия и Япония излизат един срещу друг в Хюстън, Тексас, във втория двубой от 1/16-финалите на Мондиал 2026.

Бразилия и Япония кръстосват шпаги в битка за осминафиналите
Бразилия и Япония кръстосват шпаги в битка за осминафиналите

Карло Анчелоти не е направил нито една промяна в стартовия състав, с който Бразилия победи Шотландия с 3:0. Това означава, че в атака отново ще действат Раян, Матеус Куня и Винисиус Жуниор, докато Неймар ще стартира на пейката. От друга страна, Хаджиме Мориясу е предприел няколко ротации след ремито 1:1 с Швеция, като триото в нападение е съставено от Юния Ито, Дайзен Маеда и Аясе Уеда.

Бразилия: Алисон, Данило, Маркиньос, Магаляеш, Сантош, Каземиро, Гимараеш, Раян, Пакета, Винисиус, Куня

Япония: Сузуки, Томиясу, Х. Ито, Танигучи, Доан, Сано, Ю. Ито, Накамура, Камада, Маеда, Уеда

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