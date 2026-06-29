Съставите на Бразилия и Япония, Неймар отново е на пейката

Националните отбори на Бразилия и Япония излизат един срещу друг в Хюстън, Тексас, във втория двубой от 1/16-финалите на Мондиал 2026.

Бразилия и Япония кръстосват шпаги в битка за осминафиналите

Карло Анчелоти не е направил нито една промяна в стартовия състав, с който Бразилия победи Шотландия с 3:0. Това означава, че в атака отново ще действат Раян, Матеус Куня и Винисиус Жуниор, докато Неймар ще стартира на пейката. От друга страна, Хаджиме Мориясу е предприел няколко ротации след ремито 1:1 с Швеция, като триото в нападение е съставено от Юния Ито, Дайзен Маеда и Аясе Уеда.

No changes to the Brazil team who strolled past Scotland in their final group game.



Japan make four alterations from their draw with Sweden.



OUT: Ao Tanaka, Ko Itakura, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara

IN: Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Kaishu Sano, Junya Ito pic.twitter.com/YhhXRXMMS0 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 29, 2026

Бразилия: Алисон, Данило, Маркиньос, Магаляеш, Сантош, Каземиро, Гимараеш, Раян, Пакета, Винисиус, Куня



Япония: Сузуки, Томиясу, Х. Ито, Танигучи, Доан, Сано, Ю. Ито, Накамура, Камада, Маеда, Уеда

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