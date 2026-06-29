Анчелоти обясни какво е помогнало на Бразилия за обрата и защо не е пуснал Неймар

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти логично бе много щастлив след драматичния късен обрат в 1/16-финала с Япония, спечелен с 2:1.

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„Не изгубихме търпение, разполагахме с много резерви както на терена, така и на скамейката. Япония не е лесен съперник – играе много организирано и интензивно", каза италианецът.

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След това Анчелоти обясни и защо не е пуснал в игра Неймар: „Пазех Неймар за продълженията. Говорих с него, щеше да влезе около 60-ата или 65-ата минута. Изравнихме резултата и не исках да променям структурата, защото отборът контролираше мача“.

🇧🇷 Carlo Ancelotti: "I was waiting for extra time to bring Neymar on... We talked about this with him too. If we hadn't found the equaliser, he would have come on around the 60th or 65th minute.



Since we had control of the match, I didn't want to disrupt the game's structure." pic.twitter.com/XcEqGyIz2u — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 29, 2026

През второто полувреме Неймар загряваше до страничната линия, което накара феновете по трибуните да скандират името му. Малко след това обаче Анчелоти му даде знак да спре загрявката, като остави други играчи да се подготвят.

С тази победа Бразилия продължава към 1/8-финалите, където ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Норвегия и Кот д'Ивоар.

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Снимки: Imago