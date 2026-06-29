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Анчелоти обясни какво е помогнало на Бразилия за обрата и защо не е пуснал Неймар

  • 29 юни 2026 | 23:10
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Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти логично бе много щастлив след драматичния късен обрат в 1/16-финала с Япония, спечелен с 2:1.

Бразилия се измъчи с Япония, но е осминафиналист след победен гол в края
Бразилия се измъчи с Япония, но е осминафиналист след победен гол в края

„Не изгубихме търпение, разполагахме с много резерви както на терена, така и на скамейката. Япония не е лесен съперник – играе много организирано и интензивно", каза италианецът.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

След това Анчелоти обясни и защо не е пуснал в игра Неймар: „Пазех Неймар за продълженията. Говорих с него, щеше да влезе около 60-ата или 65-ата минута. Изравнихме резултата и не исках да променям структурата, защото отборът контролираше мача“.

През второто полувреме Неймар загряваше до страничната линия, което накара феновете по трибуните да скандират името му. Малко след това обаче Анчелоти му даде знак да спре загрявката, като остави други играчи да се подготвят.

С тази победа Бразилия продължава към 1/8-финалите, където ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Норвегия и Кот д'Ивоар.

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Снимки: Imago

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