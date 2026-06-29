Каземиро с антирекорд за жълти картони

Бразилия победи Япония с 2:1 в мач от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол. В този мач капитанът на „Селесао“ Каземиро се превърна в централна фигура на терена. Халфът първо получи жълт картон още в 13-ата минута, който е рекорден пети за него на световни финали. След това обаче Каземиро се превърна в героя за своя тим, изравнявайки резултата за 1:1 в 55-ата минута, поставяйки началото на обрата, преди да бъде заменен в 90-ата минута.

Днешният картон направи Каземиро най-декорирания футболист в света в мачове на Мондиали от дебюта му през 2018 г. насам. Конкретно в рамките на това Световно първенство, той вече има два жълти картона, след като бе официално предупреден и при равенството 1:1 срещу Мароко в груповата фаза. Справката показва, че три от неговите пет картони на Мондиали са натрупани в четири изиграни мача от директните елиминации.

5 - Casemiro recebeu cinco cartões em Copas do Mundo, mais do que qualquer outro jogador de qualquer seleção desde sua estreia na competição (2018). Em mata-mata, são três cartões em quatro jogos.



Amarelado. pic.twitter.com/60rXfDGU0N — OptaJoao (@OptaJoao) June 29, 2026

С това наказание Каземиро вече е само на един картон от абсолютния антирекорд в историята на бразилския национален отбор на Мондиали. Лидер в тази класация остава легендарният десен бек Кафу, който е официално декориран в жълто общо 6 пъти в кариерата си на световни първенства.

С обелязаният днес гол пък Каземиро стана вторият най-възрастен голмайстор на Бразилия на световни първенства на 34 години и 129 дни. Единствено Бебето е вкарвал гол за "селесао" на Мондиал на по-сериозна възраст, като прави това на 34 години и 137 дни. Това е общо десети гол за Каземиро за националния отбор в 90-ия му мач.

Casemiro is the second-oldest goalscorer for Brazil at FIFA World Cup.



◎ Bebeto (34y, 137d)

◉ Casemiro (34y, 126d)

◎ Thiago Silva (33y, 278d)



🫰🏼 pic.twitter.com/8NlxoGsGgz — Squawka (@Squawka) June 29, 2026

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Снимки: Gettyimages