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Късният гол на Мартинели сложи край на неприятна поредица за Бразилия и даде добра поличба за "селесао"

  • 29 юни 2026 | 22:19
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Късният гол на резервата Габриел Мартинели донесе драматична победа на Бразилия след обрат с 2:1 над Япония и класиране към 1/8-финалите на Мондиал 2026 за „селесао“.

Бразилия се измъчи с Япония, но е осминафиналист след победен гол в края
Бразилия се измъчи с Япония, но е осминафиналист след победен гол в края

Попадението в последните секунди на играча на Арсенал сложи край на неприятна серия за бразилците. В последните 4 пъти отборът неизменно губеше, след като е получил първи гол в елиминационен мач от световното първенство. Това се случи неизменно в срещите с Франция (0:1), Нидерландия (1:2), Германия (1:7) и Белгия (1:2).

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

За последно Бразилия постигна обрат в елиминационен мач от Мондиал през 2002 г. - срещу Англия, когато отборът отново спечели с 2:1. Случайно или не, именно оттогава е и последната титла на „селесао“.

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Снимки: Imago

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