Късният гол на Мартинели сложи край на неприятна поредица за Бразилия и даде добра поличба за "селесао"

Късният гол на резервата Габриел Мартинели донесе драматична победа на Бразилия след обрат с 2:1 над Япония и класиране към 1/8-финалите на Мондиал 2026 за „селесао“.
Бразилия се измъчи с Япония, но е осминафиналист след победен гол в края
Попадението в последните секунди на играча на Арсенал сложи край на неприятна серия за бразилците. В последните 4 пъти отборът неизменно губеше, след като е получил първи гол в елиминационен мач от световното първенство. Това се случи неизменно в срещите с Франция (0:1), Нидерландия (1:2), Германия (1:7) и Белгия (1:2).
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За последно Бразилия постигна обрат в елиминационен мач от Мондиал през 2002 г. - срещу Англия, когато отборът отново спечели с 2:1. Случайно или не, именно оттогава е и последната титла на „селесао“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago