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ФИФА се отказа да променя правилата за жребия преди дузпи

  • 29 юни 2026 | 21:35
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Световната футболна федерация (ФИФА) потвърди, че няма да променя настоящите правила за хвърляне на монета преди изпълнение на дузпи. Решението идва въпреки предложенията за модернизиране на процедурата.

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Според действащата наредба, жребият, който определя кой отбор ще изпълни първа дузпа, се решава чрез хвърляне на монета. От ФИФА заявиха, че след обстоен анализ и консултации с експерти, традиционният метод ще бъде запазен.

„Разбираме стремежа към модернизация, но решихме да не променяме правилата“, се посочва в официално съобщение на централата.

В понеделник ФИФА, цитирана от ДПА, уточни, че няма да се правят промени и по време на настоящото Световно първенство, където елиминационната фаза вече е в ход. Световната централа е предложила на Международния съвет по футболни асоциации (IFAF) процедурата да се опрости, като вместо две хвърляния на монета (едно за избор на врата и едно за реда на изпълнение), да има само едно. Победителят от жребия би избирал една от двете опции, а загубилият би получавал останалата. Тази промяна обаче няма да бъде въведена на текущия турнир.

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